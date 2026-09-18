analyse

L'ONU a adpté une résoluton non contraignante en faveur de la projection « Equal Earth ». Cette carte représente plus fidèlement la taille réelle des terres émergées. La projection couramment utilisée aujourd'hui, appelée « projection de Mercator », exagère considérablement la superficie des terres situées près des pôles Nord et Sud, ce qui donne l'impression que « l'Afrique est beaucoup plus petite ».

Dans la projection de Mercator, les pays situés près des pôles Nord et Sud peuvent apparaître avec une taille de deux à quatorze fois plus grande que leur taille réelle. Dans la projection « Equal Earth », ces distorsions sont réduites. L'Afrique y apparaît ainsi plus grande par rapport aux autres régions.

Nous avons demandé à Jack Swab et Derek Alderman, cartographes et géographes qui étudient le pouvoir social et communicatif des cartes, de nous expliquer ce phénomène.

Qu'est-ce qu'une projection cartographique ?

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Une projection cartographique est une technique utilisée par les cartographes (créateurs de cartes) pour représenter la terre, qui est ronde et en trois dimensions, sur une carte plate en deux dimensions. C'est ce que nous voyons accroché aux murs et sur les écrans d'ordinateurs. Lorsque les cartographes aplatissent le globe, la carte subit des déformations, ce qui modifie les formes et les superficies. Il n'existe aucune projection cartographique qui ne déforme pas la Terre, mais certaines projections sont mieux adaptées à certains usages que d'autres.

Le travail d'un cartographe consiste à choisir parmi les centaines de projections cartographiques différentes, en tenant compte de l'objet de la carte et de son utilisation prévue. Aucune projection n'est idéale pour toutes les utilisations. Cette nouvelle projection « Equal Earth » est mieux adaptée que la projection de Mercator pour produire des cartes du monde à l'échelle globale à des fins éducatives, de communication publique et d'élaboration des politiques.

La projection « Equal Earth » favorise une compréhension géographique plus précise des tailles relatives des pays et des continents. Elle offre au grand public une perspective plus juste pour comparer les régions en termes de population, d'environnement, de développement, de politique et d'autres tendances mondiales.

La projection de Mercator est-elle encore utile ?

Bien que la projection de Mercator ne soit pas adaptée pour représenter la taille des terres émergées de la planète, elle ne disparaîtra pas pour autant. Elle est par exemple très utile à des fins de navigation, car elle permet de conserver la précision d'un relèvement à la boussole entre deux points sans avoir à le recalculer.

C'est pourquoi la plupart des plateformes cartographiques en ligne, telles que Google Maps ou Apple Maps, s'appuient sur une variante de la projection de Mercator pour fournir des itinéraires. Utiliser la projection « Equal Earth » pour la navigation ne serait pas aussi efficace que la projection de Mercator.

Comment la projection « Equal Earth » sera-t-elle utilisée ?

La production de cartes est décentralisée. Il n'existe pas d'autorité unique qui décide du choix de la projection cartographique à utiliser. L'ONU a simplement entériné le message général selon lequel la projection « Equal Earth » est une projection plus juste qui représente de manière plus équitable la taille réelle de la planète Terre. Et bien que cette initiative se déroule à l'échelle mondiale, des mouvements sont en cours au sein des communautés cartographiques pour faire de la projection « Equal Earth » la projection cartographique mondiale par défaut.

La résolution de l'ONU ne suffira pas à elle seule à faire de la projection « Equal Earth » une projection adoptée à l'échelle mondiale.

Cela nécessite une révision délibérée des cartes utilisées dans les manuels scolaires, les bases de données, les productions médiatiques et les discussions diplomatiques, ce qui exige un investissement en main-d'oeuvre et en ressources financières.

La projection « Equal Earth » a été développée par des cartographes et est devenue populaire dans le milieu depuis son lancement en 2018. Il est désormais possible d'acheter des cartes murales utilisant la projection « Equal Earth ». Elle a également déjà été utilisée par différents médias. Cela dit, il revient à chacun de faire le choix d'utiliser « Equal Earth » ou d'autres types de projection.

Pourquoi la projection « Equal Earth » a-t-elle suscité des résistances ?

La résistance à la projection « Equal Earth » a été assez limitée. Il y a eu plusieurs abstentions lors du vote à l'Assemblée générale des Nations unies, mais la plupart étaient motivées par d'autres raisons. L'Ukraine, par exemple, a exprimé des inquiétudes concernant la représentation de la péninsule de Crimée, objet de litige, sur la carte, que le site web de la projection « Equal Earth » présente comme un territoire dont le statut est contesté .

Cela a suscité une réaction de la Russie, ainsi que des remarques d'autres nations concernant des territoires disputés. Étant donné que la résolution de l'ONU portait sur la manière de représenter le monde et non sur des frontières politiques spécifiques (un point sur lequel la Russie et l'Ukraine s'accordaient), ces discussions relevaient davantage de prises de position géopolitiques sur des questions qui ne relevaient pas de la cartographie.

Le seul cas à part, et le seul vote « contre » la projection « Equal Earth », est venu des États-Unis. Ce pays a affirmé que la proposition s'inscrivait dans le cadre d'un « projet radical et idéologique » qui n'avait pas sa place dans les débats des Nations Unies. Les délégués américains ont contesté les formulations établissant un lien entre les distorsions de la projection de Mercator et les héritages coloniaux ainsi que la marginalisation de l'Afrique. Cela n'a rien de surprenant, puisque l'administration actuelle nie l'existence de systèmes structurels d'inégalité.

Il est difficile de ne pas remarquer l'hypocrisie à l'oeuvre. Les États-Unis souhaitent que les autres pays ne discutent pas des implications politiques de la cartographie, alors même que le président Trump s'adonne à sa propre réinterprétation nationaliste de la carte. Il a unilatéralement rebaptisé le golfe du Mexique «golfe d'Amérique» et le lac Ontario en lac Amérique, pour des raisons idéologiques évidentes et sans consultation internationale.

En quoi cette nouvelle carte est-elle importante pour changer la perception mondiale du monde ?

L'argument avancé par les pays africains était que la projection « Equal Earth » constitue une forme de « justice cognitive ».

La justice cognitive reconnaît que les gens assimilent souvent le pouvoir et la valeur des lieux à leur taille apparente sur les cartes. La perception traditionnelle de l'Afrique comme un continent plus petit que l'Europe ou l'Amérique du Nord renforce l'idée que ces régions du monde sont plus importantes.

La projection « Equal Earth » pourrait faciliter l'enseignement, la diffusion et la discussion d'une vision différente de l'Afrique et de son importance dans le monde. Aujourd'hui, les pays africains comptent parmi les économies et les populations qui connaissent la plus forte croissance au monde.

Les projections cartographiques ne peuvent à elles seules changer les mentalités. Cependant, alors que les pays africains cherchent à exercer une plus grande influence dans les affaires internationales, corriger la carte mentale des dirigeants mondiaux constitue une étape importante pour mettre en avant la pertinence et les droits du continent.

Jack Swab, Assistant Professor Department of Geography & Sustainability, University of Tennessee

Derek H. Alderman, Chancellor's Professor of Geography, University of Tennessee