Sénégal: 'Halte fraternelle' de Bassirou Diomaye Faye à Nouakchott

17 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a sur le chemin de son retour d'Abu Dhabi, fait une escale à Nouakchott où il s'est entretenu avec son homologue mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazaouni, a-t-on appris de source officielle.

Les deux chefs d'Etat ont évoqué les relations d'amitié et de bon voisinage entre le Sénégal et la République islamique de Mauritanie, et les nombreux chantiers de la coopération bilatérale, a notamment indiqué la présidence sénégalaise.

Dans une note publiée sur ses plateformes officielles, la présidence du Sénégal souligne que la halte fraternelle de Bassirou Diomaye Faye en Mauritanie témoigne de la volonté constante des deux présidents de consolider le partenariat exemplaire qui lient les deux pays.

Le président de la République, revenait des Emirats arabes unis dans le cadre d'une tournée entamée lundi à Washington, la capitale fédérale des Etats unis d'Amérique.

Il a été salué à son départ de l'aéroport international de Nouakchott, par une délégation d'officiels conduite par le Premier ministre mauritanien, El Moctar Ould Djay et par l'ambassadeur du Sénégal dans ce pays, El Hadji Magatte Sèye, rapporte l'Agence mauritanienne d'information.

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