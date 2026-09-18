Sénégal: Appel à l'action pour rendre davantage compétitif le corridor Dakar-Bissau

Mbour — Le président du conseil d'administration du Conseil sénégalais des chargeurs, Serigne Sohaïbou Gueye, a appelé jeudi à Mbour, à la mise en oeuvre d'actions visant à rendre davantage compétitif le corridor Dakar-Bissau.

"Nous ne sommes pas ici pour dresser un constat de plus. Les diagnostics, notre secteur en a beaucoup produit. Ce n'est pas la connaissance du problème qui manque, mais la décision d'agir ensemble, durablement", a-t-il déclaré.

Il a notamment, à l'ouverture d'un séminaire résidentiel consacré à la compétitivité de cet axe, souligné la nécessité de dépasser le stade des simples constatations pour mettre en oeuvre des actions concrètes visant à lever les contraintes et obstacles au développement du corridor Dakar-Bissau.

Rendre davantage compétitif le corridor Dakar-Bissau "requiert d'affronter des contraintes bien connues des opérateurs", a-t-il martelé, évoquant les lenteurs administratives, la multiplicité des contrôles, le manque de coordination et le retard dans la digitalisation des procédures.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le président du conseil d'administration du COSEC a ainsi souligné l'importance de l'organisation en collaboration avec les autorités et acteurs bissau-guinéens de cette rencontre.

Il en est attendu, a-t-il rappelé, l'élaboration d'une feuille de route opérationnelle assortie d'un mécanisme permanent de concertation entre les autorités sénégalaises et bissau-guinéennes et entre les acteurs des secteurs privés des deux pays.

Serigne Sohaïbou Gueye a insisté sur la réalisation des objectifs de compétitivité du corridor Dakar-Bissau s'inscrit en droite ligne des orientations de programme de développement économique et social du Sénégal "Vision Sénégal 2050", lequel ambitionne de positionner le pays comme un hub logistique et commercial de référence en Afrique de l'Ouest, en synergie avec les pays voisins.

De son côté, le directeur général du COSEC, Mbouly Sylla, a fait part l'engagement de la structure à assurer le suivi rigoureux des recommandations attendues des travaux.

Il a indiqué que les réflexions vont s'articuler autour de quatre axes : la gouvernance et la coordination des acteurs, la facilitation et la fluidité des échanges, la compétitivité logistique et l'intégration régionale au service des filières stratégiques.

Les travaux auxquels participent des représentants des administrations douanières et portuaires, des transporteurs, des transitaires des experts des deux pays vont s'achever samedi.