Sénégal: Six recommandations du Premier ministre pour faire du secteur privé 'un moteur de transformation' économique

Dakar — Le Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lo, a fait, jeudi, à Dakar, six recommandations destinées à faire du secteur privé sénégalais "un moteur de transformation structurelle" de l'économie nationale.

"La transformation structurelle engagée par l'État du Sénégal à travers le référentiel 'Sénégal 2050' va reposer sur l'initiative privée. À cet effet, nous avons retenu six recommandations fortes", a annoncé M. Lo à la fin d'une réunion de travail avec les représentants d'une quinzaine d'organisations du secteur privé.

La restauration du cadre de dialogue entre l'État et le secteur privé, l'amélioration de l'environnement des affaires, l'investissement destiné à l'attractivité des territoires, à l'industrialisation et aux filières, la mise en oeuvre de projets "catalytiques", le paiement de la dette intérieure et le redressement des entreprises en difficulté sont les six recommandations faites par le Premier ministre.

"On mettra en place un groupe de travail restreint, qui réunira l'État et le secteur privé, pour assurer un suivi [des recommandations]. Les concertations sectorielles sont essentielles, de même que le dialogue interne, au sein du secteur privé", a-t-il souligné.

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Ahmadou Al Aminou Lo a suggéré aux représentants du secteur privé d'entretenir un dialogue permanent avec l'Assemblée nationale.

"Le dialogue avec le Parlement est essentiel", a-t-il affirmé.

Concernant la dette à payer par l'État aux entreprises privées, M. Lo propose que des échéances soient fixées, d'ici à la fin d'octobre prochain, en vue de son règlement définitif.

"L'apurement de la dette sera conduit à son terme, dans un délai qui sera fixé", a-t-il promis.

Le Premier ministre s'est appesanti sur le Code général des douanes et le Code général des impôts, l'accélération des procédures de dédouanement et de manutention au Port autonome de Dakar, concernant l'amélioration de l'environnement des affaires.

"Il faut qu'on mette très rapidement en circulation les textes d'application du Code des investissements. L'Administration publique ne peut pas toujours dire que c'est confidentiel. Ceux qui utilisent ces textes ont droit à une information de première main", a dit ajouté.

Ahmadou Al Aminou Lo reconnaît toutefois que des "obligations de confidentialité" sont attachées à l'élaboration de ces textes.

M. Lo a recommandé aux entreprises de "se capitaliser" pour bénéficier de financements destinés aux projets "catalytiques". "Capitalisez-vous, car, pour les projets catalytiques, les banques ne peuvent pas vous financer si vous ne relevez pas considérablement vos fonds propres. Faites des efforts en vue de votre capitalisation, de votre ouverture aux fonds d'investissement et de votre introduction en bourse."

Il a relevé l'obligation pour les petites et les moyennes entreprises de "faire des efforts" en matière de sous-traitance, de formation et de financement.

"Je pense aussi qu'il doit y avoir un cadre de concertation avec le secteur bancaire, les fonds d'investissement et les fonds communs de placement", a proposé le Premier ministre aux représentants des organisations du secteur privé.

Concernant la mise en oeuvre des projets "catalytiques", il juge nécessaire, pour le secteur privé sénégalais, de "susciter des manifestations d'intérêt".

"La différence, c'est que le secteur privé étranger fait des manifestations d'intérêt accompagnés de financements. Faites donc des manifestations d'intérêt en vous regroupant, concernant les projets catalytiques. Pour les autres projets, nous faciliterons [...] votre engagement", a promis le Premier ministre.

Il souhaite, par ailleurs, que le secteur privé sénégalais soutienne les efforts fournis par l'État en faveur des entreprises en difficulté.

"Il faut que nous ayons une base de données. Les entreprises privées en difficulté, recensez-les. Nous verrons ensuite ce que nous pourrons faire ensemble", a assuré Ahmadou Al Aminou Lo.

D'autres rencontre entre le gouvernement et le secteur privé auront lieu, selon lui. "La concertation avec le secteur privé sera permanente."