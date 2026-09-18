Afrique de l'Ouest: Sénégal-Gambie, affiche de la finale du tournoi de l'UFOA-A

17 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L' équipe nationale des moins de 17 ans du Sénégal va affronter celle de la Gambie dimanche en finale du tournoi de la zone A de l'Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA/A) au Stade Léopold Sedar Senghor.

La Gambie a éliminé (2-1) le Libéria lors de la deuxième demi-finale. Elle retrouvera le Sénégal en finale.

les Lionceaux ont dominé (3-0) la Guinée, un peu plutôt.

Double détenteur du trophée et champion d'Afrique en titre, les Lionceaux vont viser dimanche un troisième sacré d'affilée.

La petite finale va se jouer entre le Liberia et la Guinée. Le vainqueur va obtenir le dernier ticket qualificatif pour la CAN de la catégorie.

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