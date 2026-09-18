Sénégal: La HAW et le PNAMVR s'allient pour le développement des cités religieuses

17 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le directeur général de la Haute Autorité du Waqf (HAW), Dr Ahmed Lamine Athie, et le coordonnateur du Programme national d'aménagement et de modernisation des villes religieuses (PNAMVR), Amdy Moustapha Mbacké, ont signé ce jeudi une convention de partenariat visant à mobiliser le waqf comme levier de financement pour le développement des cités religieuses.

Cet accord est conclu pour une durée de trois ans renouvelable, lit-on dans un communiqué reçu à l'APS.

Il prévoit, indique la même source, la mise en place d'un Comité technique conjoint chargé de la sélection des projets, de leur suivi technique et financier et de l'évaluation des résultats.

"Ce partenariat vise notamment à promouvoir des mécanismes de financement fondés sur le waqf, à renforcer la gouvernance entre acteurs publics, religieux et financiers et à soutenir des investissements à impact social dans les villes religieuses", précise le texte.

Il ambitionne également de contribuer à "la préservation du patrimoine religieux et à l'ancrage du waqf comme instrument de financement du développement urbain des villes religieuses", ajoute-t-il.

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