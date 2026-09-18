Sénégal: Deux cas de diphtérie enregistrés à Ziguinchor

Ziguinchor — La région de Ziguinchor (sud) a enregistré, mercredi, ses deux premiers cas de diphtérie, détectés dans les districts sanitaires de Ziguinchor et de Bignona, a-t-on appris jeudi du Directeur régional de la santé, le lieutenant-colonel, Simon Birame Ndiaye.

Il s'agit d'un jeune homme de 18 ans résidant dans le district sanitaire de Ziguinchor et un enfant de 4 ans domicilié à Bignona, précise la même source.

La diphtérie est une maladie infectieuse provoquée par la bactérie dénommée "Corynebacterium diphteriae", qui peut entraîner de graves complications, dont les formes sévères peuvent conduire au décès du patient.

"La diphtérie reste une maladie particulièrement préoccupante, puisque près de 10% des personnes qui la contractent peuvent en mourir" a expliqué le médecin, spécialiste en santé publique.

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Il a indiqué que, depuis le début de l'épidémie, les équipes de la Direction régionale de la santé sont mobilisées pour assurer la surveillance et la prise en charge des cas.

Il a également appelé les populations à consulter rapidement un agent de santé si elles présentent de signes suspects.

Cette détection permettra une prise en charge rapide des cas et contribuera à interrompre la chaine de transmission de la maladie.