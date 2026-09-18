Sénégal: Carte scolaire nationale - Louga dotée de deux nouvelles inspections

La région de Louga (nord) va bénéficier de deux nouvelles inspections de l'éducation et de la formation (IEF), dans le cadre de la réorganisation de la carte scolaire nationale, a annoncé jeudi, Khady Diop Mbodj, directrice de cabinet du ministre de l'Éducation nationale.

Les IEF Louga 2 et Daara Djoloff, portent à cinq le nombre d'Inspections de l'éducation et de la formation dans la région, a précisé Mme Mbodj, lors d'une rencontre de partage et de sensibilisation avec les autorités administratives et les acteurs locaux, organisée à Louga par le ministère de l'Éducation nationale.

"La réforme vise notamment à répondre aux difficultés liées à l'étendue du territoire régional et aux longues distances qui compliquaient le suivi des établissements scolaires. L'ancienne IEF de Louga, confrontée à d'importants effectifs, a été scindée, tandis que celle de Linguère, particulièrement vaste, a également été réorganisée", a-t-elle expliqué.

Dans certaines zones, a-t-elle signalé, les déplacements des inspecteurs pouvaient prendre plusieurs heures, limitant l'encadrement de proximité des enseignants.

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Pour Khady Diop Mbodji, le nouveau découpage doit permettre d'améliorer le pilotage du système éducatif et de renforcer la proximité avec les écoles.

Elle a précisé que le processus a été mené de manière participative, les régions ayant été associées aux différentes étapes avant la validation définitive du nouveau schéma par les autorités.

De son côté, Papa Leyti Mar, adjoint au gouverneur de Louga chargé du développement, estime que cette réorganisation devrait contribuer à améliorer la gouvernance du secteur.

Il souligne que le rapprochement des structures administratives des établissements et des populations scolaires facilitera le suivi et la mise en oeuvre des politiques éducatives, notamment dans le département de Linguère où les distances constituent un défi majeur.

La question du déficit d'enseignants a également été soulevée à l'approche de la rentrée scolaire. Les responsables ont reconnu que le problème est national.

Khady Diop Mbodji a indiqué que l'État a engagé plusieurs opérations de recrutement, notamment 4 000 élèves-maîtres envoyés en formation et un recrutement spécial de 2 527 enseignants. Ces nouvelles recrues devront être réparties entre les différentes régions en fonction des besoins exprimés, a-t-il fait savoir.

Les autorités locales ont, pour leur part, salué ces mesures, tout en appelant à la poursuite des efforts en matière de ressources humaines.