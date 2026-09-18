Sénégal: Birkelane - Plus de 700 femmes appuyées dans la transformation des produits locaux

17 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaffrine — Plus de 700 femmes issues de sept groupements des communes de Keur Mboucki et Touba Mbella, dans le département de Birkelane (Kaffrine, centre), ont reçu un lot d'équipements offert par UCOOPIA (ex-Eclosio Sénégal), en vue de renforcer leurs activités génératrices de revenus.

Les équipements sont composés de moulins à café, de torréfacteurs et divers accessoires complémentaires destinés à faciliter la transformation du café et des jus locaux, a détaillé la cheffe de projet PAFIV/Clim Well, Jeanne Diome.

Un appui financier de 300.000 francs CFA sera accordé à chacun des groupements bénéficiaires, a-t-elle ajouté.

Elle s'exprimait au terme de la cérémonie de remise des équipements, en présence de l'expert en entrepreneuriat de UCOOPIA, Lucien Emmanuel Maliman, du maire de Keur Mboucki, Abdou Aziz Diagne, ainsi que de plusieurs chefs de villages.

Cette action, financée par l'Agence Belge de la coopération internationale (Enabel), entre dans le cadre du projet ClimWal-ER, afin de renforcer leurs activités de transformation des produits locaux.

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