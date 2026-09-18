Sénégal: Kaffrine - Qatar Charity soutient dix jeunes couples de Ngodiba

Ngodiba — Dix jeunes couples de Ngodiba, dans la région de Kaffrine (centre du Sénégal), ont reçu jeudi des lits équipés, des accessoires et un soutien financier de l'ONG Qatar Charity, dans le cadre d'un programme visant à renforcer la stabilité des ménages, a constaté l'APS.

La cérémonie a été présidée par le khalife général de Ngodiba, Cheikh Ibrahima Ba, en présence notamment des maires de Kahi, El Hadji Aliou Diané, et de Kathiote, Cheikh Wilane, ainsi que Cheikh Baye Seck, chargé du partenariat à Qatar Charity et chef de la délégation.

Selon M. Seck, cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un nouveau projet de Qatar Charity visant à accompagner davantage les jeunes ménages.

"Au nom du directeur du bureau de Qatar Charity au Sénégal, Mustafa Essatte, nous sommes à Ngodiba pour accompagner les couples bénéficiaires en leur offrant des lits meublés de dernière génération et divers accessoires", a-t-il expliqué.

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Il a précisé que chaque couple a également reçu une enveloppe de 300.000 francs CFA, portant à 3 millions de francs CFA le montant global destiné aux bénéficiaires.

L'appui comprend également l'équipement et l'aménagement des chambres des bénéficiaires, afin de contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie, a-t-il ajouté.

Les bénéficiaires, pour la plupart de jeunes maîtres coraniques et des personnes en situation de handicap, ont exprimé leur gratitude à Qatar Charity.

Cet accompagnement constitue, selon eux, un soutien important pour la stabilité de leurs ménages.