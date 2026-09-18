Sénégal: Actes contres nature, transmission volontaire du Vih et mise en danger de la vie d'autrui - Le point du parquet sur les procédures

Dakar — Au total, 14 personnes ont été renvoyées devant la Chambre criminelle et dix-neuf autres devant la Chambre correctionnelle dans le cadre des cinq procédures d'information judiciaire ouvertes entre mars et juillet 2026 pour principalement des faits d'actes contre nature, transmission volontaire du Vih et mise en danger de la vie d'autrui, impliquant 51 suspects, a indiqué jeudi le parquet.

Dans un communiqué rendu public le même jour, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar souligne qu'entre mars et juillet 2026, cinq procédures d'information judiciaire ont été ouvertes et confiées aux juges en charge des Premier et Quatrième cabinets d'instruction.

"Ces informations judicaires sont relatives à des faits qualifiés de viol, pédophilie, détournement de mineurs, actes contre nature avec un individu du même sexe, transmission volontaire du VIH Sida et mise en danger de la vie d'autrui", fait-il savoir.

Le procureur de la République fait en même temps savoir que "ces procédures concernent cinquante-et-une personnes, dont quarante-neuf actuellement en détention provisoire et deux sous contrôle judiciaire".

Le parquet signale que les deux dernières procédures impliquant dix-huit personnes sont en cours d'instruction.