Sénégal: Actes contres nature, transmission volontaire du Vih et mise en danger de la vie d'autrui - Le point du parquet sur les procédures

17 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Au total, 14 personnes ont été renvoyées devant la Chambre criminelle et dix-neuf autres devant la Chambre correctionnelle dans le cadre des cinq procédures d'information judiciaire ouvertes entre mars et juillet 2026 pour principalement des faits d'actes contre nature, transmission volontaire du Vih et mise en danger de la vie d'autrui, impliquant 51 suspects, a indiqué jeudi le parquet.

Dans un communiqué rendu public le même jour, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar souligne qu'entre mars et juillet 2026, cinq procédures d'information judiciaire ont été ouvertes et confiées aux juges en charge des Premier et Quatrième cabinets d'instruction.

"Ces informations judicaires sont relatives à des faits qualifiés de viol, pédophilie, détournement de mineurs, actes contre nature avec un individu du même sexe, transmission volontaire du VIH Sida et mise en danger de la vie d'autrui", fait-il savoir.

Le procureur de la République fait en même temps savoir que "ces procédures concernent cinquante-et-une personnes, dont quarante-neuf actuellement en détention provisoire et deux sous contrôle judiciaire".

Le parquet signale que les deux dernières procédures impliquant dix-huit personnes sont en cours d'instruction.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.