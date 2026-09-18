Sénégal: Djirèye Clotilde Coly annonce l'accélération des projets d'infrastructures de jeunesse et de sport

Kaolack — La ministre de la Jeunesse et des Sports, Djirèye Clotilde Coly, a annoncé, jeudi à Kaolack (centre), l'accélération de la réalisation et de la mise en service des projets d'infrastructures sportives et de jeunesse, afin de mieux répondre aux besoins des populations.

"Nous sommes dans une dynamique d'accélération de l'action gouvernementale", a-t-elle déclaré à l'issue d'une visite de plusieurs infrastructures.

Elle a précisé que son déplacement avait notamment pour objectif de faire le point sur l'état d'avancement physique et l'exécution budgétaire des projets relevant de son département.

A Ndiedieng, la ministre s'est rendue sur le chantier de l'Infrastructure sportive de proximité, dont les travaux ne sont pas encore totalement achevé.

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Elle a indiqué que quelques réglages restent à effectuer avant la réception technique et la livraison de l'infrastructure aux populations.

"J'ai pu m'enquérir de la situation et voir les corrections qu'il y avait à faire", a-t-elle expliqué, assurant que les dispositions nécessaires seront prises pour accélérer la finalisation du projet.

La ministre a ensuite visité la Maison de la jeunesse et de la citoyenneté (MJC) de Kaolack, réceptionnée depuis 2023 mais qui n'est toujours pas mise en service.

"Cette MJC sera très bientôt livrée aux populations. L'infrastructure destinée notamment à offrir aux jeunes un espace d'expression et d'activités dispose d'un grand potentiel", a-t-elle assuré.

Djirèye Clotilde Coly a souligné que plusieurs projets structurants sont actuellement en cours dans le domaine de la jeunesse et du sport, citant notamment les infrastructures sportives de proximité, les Maisons de la jeunesse et de la citoyenneté et les Centres conseils pour adolescents.

Elle a indiqué qu'une première phase de 25 plateaux sportifs de proximité est presque achevée, tout en annonçant une accélération des opérations permettant de finaliser les travaux et de mettre ces équipements à la disposition des populations.

La deuxième phase, portant sur 50 autres plateaux, fait également partie des projets devant être accélérés, selon Djirèye Clotilde Coly.

La ministre de la Jeunesse et des Sports a par ailleurs évoqué l'héritage infrastructurel attendu des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), estimant que l'événement contribuera à renforcer durablement le patrimoine sportif du pays.

Elle a cité notamment le stade Abdoulaye-Wade, la piscine olympique, le stade Iba-Mar-Diop, le village olympique et le centre équestre, ainsi que les autres infrastructures réalisées dans le cadre des JOJ.

La réalisation à un rythme soutenu de l'ensemble des projets d'infrastructures de jeunesse et de sport devrait contribuer à apporter des réponses à une partie importante des besoins exprimés par les jeunes et les populations, a-t-elle estimé.