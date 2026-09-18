Afrique de l'Ouest: UFOA-A - Le Sénégal bat la Guinée (3-0), se hisse en finale et accède à la CAN

Dakar — L' équipe nationale des moins de 17 ans du Sénégal a dominé (3-0) celle Guinée, et s'est qualifiée en finale du tournoi de la zone A de l'Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA/A), ce jeudi au Stade Léopold Sedar Senghor.

Les buts des Lionceaux ont été inscrits par Moussa Ndiaye (13e mn), Cheikh Souleymane Commissaire Faye (85e mn), Cheikh Thior (91 mn)

La qualification en finale du tournoi de la zone A de l'UFOA permet en même temps au Sénégal de valider sa qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN)

Dimanche, le Sénégal, double détenteur du trophée de l'UFAO/A et champion d'Afrique de la catégorie, va tenter de réaliser la passe de trois.