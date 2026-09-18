Sénégal: Matam - Huit couveuses et du matériel néonatal remis aux structures sanitaires de la région

Matam — La Fondation nationale Sénégal solidaire a remis, jeudi, à Matam (nord), huit couveuses, huit tables chauffantes et huit berceaux aux structures sanitaires de la région, afin de renforcer la prise en charge des nouveau-nés, a constaté l'APS.

"Les premiers instants de la vie sont parfois fragile", a rappelé la première Dame, Habsa Faye, en procédant à la remise de ces équipements en présence du gouverneur de la région Saïd Dia.

La disponibilité immédiate d'une couveuse, d'une table chauffante et d'une prise en charge adaptée peut être déterminante pour un enfant prématuré ou présentant un faible poids à la naissance, a-t-elle souligné.

L'épouse du chef de l'Etat a insisté sur la nécessité de renforcer les moyens mis à la disposition des équipes médicales afin d'améliorer la prise en charge des nouveau-nés fragiles.

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Selon Mme Faye, près de 700 nouveau-nés sont pris en charge chaque année au centre hospitalier régional de Ourossogui et 576 au centre hospitalier régional de Matam.

Ces chiffres, a-t-elle relevé, illustrent la nécessité de doter les équipes médicales des équipements nécessaires à une prise en charge adaptée des nouveau-nés.

Elle a précisé que cette opération s'inscrit dans le cadre d'une convention entre la Fondation nationale Sénégal solidaire et le ministère de la Santé et de l'Action sociale visant à accompagner l'État dans le renforcement de l'offre et de la prise en charge sanitaires.

Selon elle, la dotation a été rendue possible grâce à la contribution financière de BOYA (société de Fortuna Mining Corps), dont elle a salué l'engagement en faveur de l'amélioration de la prise en charge néonatale dans la région.

Le choix de Matam répond, a-t-elle expliqué, à des besoins identifiés sur le terrain, les centres hospitaliers régionaux de Matam et d'Ourossogui constituant des structures de référence pour une large partie du nord-est du Sénégal.

Le renforcement de leurs capacités devrait permettre d'améliorer la prise en charge des nouveau-nés sur place et de contribuer à réduire certaines évacuations sanitaires, souvent difficiles pour les enfants et leurs familles, a-t-elle ajouté.

Habsa Faye a également salué l'engagement du ministère de la Santé et de l'Action sociale ainsi que celui du personnel médical ayant contribué à la réussite de l'opération.

"La réduction de la mortalité néonatale ne dépend pas d'une seule action", a-t-elle rappelé, appelant à des efforts continus en matière d'infrastructures, d'équipements, de ressources humaines et de présence sanitaire au plus près des populations.

Elle a enfin souhaité que le matériel remis puisse être pleinement utilisé par les équipes médicales et contribuer à améliorer la prise en charge des nouveau-nés accueillis dans les structures sanitaires de la région.