Sénégal: La prévalence du tabagisme au Sénégal a baissé de 2,4 %

Dakar — L'universitaire et directeur exécutif du Consortium pour la recherche économique et sociale (CRES), Abdoulaye Diagne a relevé, jeudi, la baisse du taux de prévalence du tabagisme au Sénégal, passant de plus de 6 % à environ 4,4 %, saluant des efforts réalisés dans le domaine de la fiscalité du tabac.

"Le pourcentage de personnes qui fument au Sénégal a diminué entre les deux dernières enquêtes. Nous avons considéré que c'est un progrès important", a-t-il notamment déclaré lors du lancement officiel d'une plateforme de données sur la lutte antitabac.

Lancée en partenariat avec le Programme national de lutte contre le tabac (PNLT), la plateforme de l'initiative de données pour la lutte antitabac (TCDI), vise à faciliter l'accès aux données disponibles sur le tabagisme au Sénégal.

Elle rassemble notamment des données sur le tabagisme chez les enfants et les adultes, le tabagisme passif, les cigarettes électroniques et la fiscalité des produits du tabac, a-t-on appris des initiateurs.

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Ils ajoutent que de nouvelles données, relativement au commerce illicite des produits du tabac et des produits émergents, "doivent progressivement être ajoutées à la plateforme".

"Il y a beaucoup d'autres défis à relever", a fait remarquer le professeur Diagne, insistant sur la nécessité de disposer de "données fiables et accessibles pour orienter les politiques publiques".

"L'idée ici, c'est de mettre à la disposition des chercheurs, des usagers, de la presse et de tous les acteurs, des données concernant la lutte contre le tabac au Sénégal", a expliqué le coordonnateur du PNLT, Dr Oumar Ba.

Il s'est félicité de "données fiables, pertinentes, vérifiées et documentées qui ont été collectées, synthétisées et comparées aux niveaux national et international".

"Le Sénégal a adopté en 2014 une loi relative à la lutte contre le tabac, après avoir ratifié la Convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la lutte antitabac", a-t-il rappelé.