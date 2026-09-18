Sénégal: Changement climatique - Le document définitif de la CDN 3 du Sénégal sera disponible dans les semaines ou mois à venir

Dakar — Le Sénégal est en train de boucler sa troisième contribution déterminée au niveau national (CDN 3), son plan d'action destiné à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, a-t-on appris, jeudi, à Dakar, du ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Aliou Gori Diouf, selon lequel le document élaboré à cet effet sera disponible dans les semaines ou les mois à venir.

"Le processus est en cours de finalisation. Dans les prochaines semaines ou les prochains mois, nous disposerons du document définitif, qui nous permettra de communiquer de manière plus précise sur les objectifs du Sénégal", a-t-il dit.

M. Diouf présidait la cérémonie d'ouverture d'un atelier consacré au changement climatique, une rencontre de cinq jours à laquelle prend part le ministère de la Jeunesse et des Sports.

La CDN 3 du Sénégal prend en compte la transition énergétique, les transports, la protection des puits de carbone forestiers et marins, l'agriculture et l'élevage climato-intelligents, etc.

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Elle couvre la période 2025-2035 et comprend des mesures à mettre en oeuvre dans les secteurs de l'énergie, des transports, de l'agriculture, de l'élevage, etc.

Les CDN sont des plans nationaux d'action climatique élaborés par les pays en vue de la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

Les États tentent de contribuer à l'atteinte de l'objectif mondial de limitation de la hausse des températures à 1,5 °C, à l'aide des contributions déterminées au niveau national.

"C'est un document élaboré par l'ensemble des acteurs. Dans ce document, le Sénégal fait savoir ce qu'il va faire en termes d'engagements" en vue de la réduction du réchauffement climatique, a expliqué Aliou Gori Diouf.

Selon lui, les jeunes auront un rôle important à jouer dans la mise en oeuvre de la CDN 3.