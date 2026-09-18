Sénégal: Kédougou - Cheikhou Oumar Ba salue le niveau de développement des cultures

Kédougou — Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Cheikhou Oumar Ba, a salué, jeudi, le niveau de développement des cultures dans la région de Kédougou (sud-est), soulignant que ses services vont continuer à recenser les difficultés rencontrées par les producteurs dans cette zone.

En visite dans cette région, il a été accueilli à son arrivée par l'adjoint au gouverneur de Kédougou chargé du développement, El Hadji Mouhamadoul Moustapha Gaye, et les préfets de Saraya et Kédougou.

Le directeur général de la Société de développement et des fibres textiles (SODEFITEX), le directeur régional du développement rural (DRDR), Ndiassé Seck, et plusieurs autorités locales et des services techniques régionaux prennent également pris part à cette visite.

"C'est une mission qui vise aujourd'hui à observer les réalités du terrain et les niveaux de production, afin d'identifier les contraintes et échanger directement avec les acteurs sur les perspectives de développement des filières. Et nous saluons vraiment l'état d'avancement des intrants et le niveau de développement des cultures dans la région de Kédougou", a-t-il déclaré.

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Pour la première étape de cette tournée, Cheikhou Oumar Ba s'est rendu dans le département de Saraya où il a visité le champ de coton d'Idrissa Traoré, un jeune producteur de la commune de Bembou.

Il a également visité également l'usine de lait du groupe "Yélitaré", avant de rencontrer les acteurs des systèmes agro-pastoraux de la région de Kédougou.

"Nous avons visité le champ d'un jeune aussi porteur d'initiatives qui montrent qu'il est possible d'avoir une alternative par rapport à la migration clandestine et une alternative par rapport à l'orpaillage mais aussi être dans des perspectives de développement économique en investissant la terre", a-t-il salué.

Selon Cheikhou Oumar Ba, la pause pluviométrique dans la région de Kédougou et les besoins en équipements agricoles constituent des difficultés largement partagées par les producteurs.

"Nous allons continuer à recenser les difficultés auxquelles les producteurs sont confrontés. Et des mesures idoines seront apportées très rapidement pour soulager tous les producteurs qui ont investi dans l'agriculture pour pouvoir tirer maximum de revenus sur ces productions", a-t-il dit.

"Les intrants destinés au coton ne bénéficient pas directement d'une subvention. La filière sollicite ainsi l'appui de l'État afin d'atténuer leur coût pour les producteurs", a-t-il ajouté.

Le gouvernement du Sénégal a mobilisé cette année près de 200 houes sines pour la campagne agricole, selon M. Ba.

"Nous sommes en train de travailler sur 500 motoculteurs et sur 500 minitracteurs qui vont arriver au Sénégal dans un mois et qui vont peut-être renforcer les besoins en matériel agricole. Et nous allons dans les deux prochaines semaines déplacer un réparateur de tracteurs en panne dans la région de Kédougou", a-t-il annoncé.

A Salémata, le ministre et sa délégation ont visité des aménagements agricoles dont une parcelle de 28 hectares ainsi qu'un aménagement de 295 hectares destiné à la production de riz et à la multiplication de semences.

Il a visité des sites de production de maïs et des femmes intégrant la production de riz et la multiplication des semences de fonio.