Sénégal: Fonds d'entretien routier autonome - L'UAEL réclame l'application intégrale de la loi garantissant son autonomie financière

Dakar — Le maire de Vélingara (sud) et président de l'Union des associations d'élus locaux du Sénégal (UAEL), Mamadou Woury Diallo, a plaidé, jeudi, à Dakar, pour une application intégrale de la loi régissant le Fonds d'entretien routier autonome (FERA), pour garantir son autonomie financière et augmenter sa contribution à l'économie nationale.

"L'application de ce texte est l'unique clé permettant de garantir l'autonomie financière du FERA et d'impacter positivement les conditions de vie, la mobilité et les revenus des populations", a-t-il dit lors d'un atelier de présentation des résultats d'une étude consacrée au programme "Xëyu ndaw ñi".

Le FERA contribue à la mise en oeuvre de ce programme de promotion de l'emploi en faisant contribuer les jeunes à l'entretien des routes.

Selon M. Diallo, l'application intégrale de la loi régissant le Fonds d'entretien routier autonome garantira son autonomie financière et lui permettra de mieux contribuer à l'amélioration de l'accès aux services de base.

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Le président de l'UAEL pense qu'elle est "indispensable" à la contribution du FERA au désenclavement des collectivités territoriales.

Les difficultés financières du Fonds d'entretien routier autonome découlent d"'un défaut d'application de la législation en vigueur", celle qui encadre son fonctionnement, selon le maire de Vélingara.

L'ancien député propose aux pouvoirs publics de "repenser" le circuit des fonds utilisés par le FERA pour entretenir les routes, car il ralentit le rythme d'exécution des travaux routiers.

Une taxe d'usage de la route (TUR) de 25 francs CFA prélevée sur le prix du litre de carburant doit être reversée directement au FERA, a-t-il rappelé.

Mais il existe des "interférences administratives" à cause desquelles seulement 11 milliards de francs CFA - sur un total de 41 milliards tirés de la TUR - ont été effectivement reversés au FERA par le ministère des Finances, a signalé Mamadou Woury Diallo, relevant "un manque à gagner historique de 30 milliards".

Il appelle les représentants des collectivités territoriales à "user de leur influence politique et à transformer chaque audience avec le président de la République ou le Premier Ministre en tribune de plaidoyer" en faveur du Fonds d'entretien routier autonome, afin que les recettes de la TUR lui soient versées régulièrement.

Le FERA doit obtenir des pouvoirs publics le "reversement direct et automatique" de la TUR, "une fois tous les quinze jours", sans passer par des comptes intermédiaires, a plaidé M. Diallo.