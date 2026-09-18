Sénégal: Au pays, la transition bas carbone du secteur des transports peut générer près de 32 000 emplois par an, selon Aliou Gori Diouf

Dakar — La transition bas carbone du secteur des transports au Sénégal est susceptible de générer près de 32 000 emplois par an, d'ici à 2035, a indiqué, jeudi, à Dakar, le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Aliou Gori Diouf.

"La sobriété carbone dans le secteur des transports devrait générer près de 32 000 emplois par an durant la période 2025-2035", a assuré M. Diouf en intervenant à un atelier consacré aux changements climatiques et à la contribution déterminée au niveau national (CDN).

La transition bas carbone est un ensemble d'actions menées pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et tendre vers la neutralité carbone.

Selon Aliou Gory Diouf, les programmes de modernisation industrielle en vigueur au Sénégal devraient également contribuer à la création d'autres milliers d'emplois.

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En raison de ces attentes, la transition écologique doit être considérée comme un outil d'insertion professionnelle et d'entrepreneuriat des jeunes, d'après M. Diouf.

"L'action climatique doit être considérée comme une opportunité d'insertion et d'entrepreneuriat", a-t-il dit.

Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique estime que les énergies renouvelables, l'agroécologie, l'irrigation solaire, la foresterie urbaine et rurale, la restauration des écosystèmes et la gestion des déchets font partie des secteurs susceptibles d'offrir de nouvelles opportunités d'emplois aux jeunes.

Selon Aliou Gori Diouf, l'activité économique générée par les initiatives de transition écologique est une opportunité qu'ils doivent saisir.

La troisième CDN du Sénégal, qui couvre la période 2025-2035, comprend des mesures à mettre en oeuvre dans les secteurs de l'énergie, des transports, de l'agriculture, de l'élevage et des déchets, d'après lui.

Les CDN sont des plans nationaux d'action climatique élaborés par les pays en vue de la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

Les États tentent de contribuer à l'atteinte de l'objectif mondial de limitation de la hausse des températures à 1,5 °C, à l'aide des contributions déterminées au niveau national.