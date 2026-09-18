Sénégal: Kaolack - Déthié Fall se félicite de l'avancement des travaux du Promoville

Kaolack — Le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, s'est dit satisfait, jeudi, de l'état d'avancement des travaux réalisés par le Programme de modernisation des villes (Promovilles) dans plusieurs quartiers de Kaolack (centre).

À l'issue d'une visite de chantier, le ministre a notamment salué la réalisation de 4,238 kilomètres linéaires de voirie, en plus des sept kilomètres de routes engagés dans le cadre de travaux de réhabilitation conduits par l'Agence des travaux et de gestion des routes (AGEROUTE).

"C'est le lieu de constater avec satisfaction [...] les 4,238 kilomètres linéaires qui sont aujourd'hui réalisés dans plusieurs quartiers de la commune de Kaolack", a déclaré Déthié Fall, en présence du préfet du département de Kaolack, Mamadou Guèye, du coordonnateur du Promoville, Serigne Ndiaye, de l'adjointe au maire chargée de l'assainissement, Ndèye Madjiguène Diouf.

Ces travaux, a-t-il indiqué, sont réalisés simultanément dans plusieurs localités du pays, dans le but d'améliorer le cadre de vie et les conditions de déplacement des populations.

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Le ministre a également évoqué le programme d'aménagement de voiries dans les villes secondaires du Sénégal (PA2VS), rappelant qu'il concerne 99 communes pour près de 302 kilomètres d'aménagement de voiries et plus de 100 kilomètres de réseaux d'évacuation des eaux pluviales.

"Il faut faire en sorte que les populations, là où elles sont, puissent sentir les efforts de l'État", a-t-il souligné.

Déthié Fall a, par ailleurs, insisté sur la nécessité d'une meilleure coordination entre les différents services techniques intervenant sur les routes, afin d'éviter leur dégradation après les travaux de réhabilitation.

Il a assuré que les ministères concernés travaillent dans ce sens pour améliorer la coordination de leurs interventions et préserver les ouvrages réalisés.

L'adjointe au maire de Kaolack chargée de l'assainissement et du nettoiement, Ndèye Madjiguène Diouf, a plaidé, de son côté, pour la mise en place d'un programme régional de réhabilitation des routes dans la région.

Elle a salué les efforts déployés par les services techniques du ministère des Infrastructures.

À Bongré, le délégué de quartier, Baye Yoro Diop, s'est également réjoui de la réhabilitation de trois routes secondaires, présentée comme une vieille doléance des populations.

Selon lui, aucune route n'avait été réhabilitée dans ce quartier depuis plusieurs décennies.

Les travaux réalisés dans le cadre de Promovilles contribueront à améliorer le cadre de vie et les conditions de déplacement des habitants, a-t-il indiqué.

Ils concernent notamment des voiries assainies et éclairées, avec 4,238 kilomètres de voirie et 160 lampadaires solaires installés sur les axes concernés.