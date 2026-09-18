Sénégal: Le Conseil consultatif des jeunes sera installé le 29 septembre

Dakar — Le Conseil consultatif des jeunes du Sénégal (CCJS) sera officiellement installé le 29 septembre prochain par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé, mercredi, le directeur de l'Éducation populaire au ministère de la Jeunesse et des Sports, Boubacar Ba.

"Le président de la République va installer officiellement le Conseil consultatif des jeunes du Sénégal le 29 septembre", a-t-il déclaré lors d'un atelier national consacré aux changements climatiques, aux politiques climatiques et à la Contribution déterminée au niveau national (CDN).

Selon lui, cette installation doit contribuer à renforcer la participation des jeunes aux politiques publiques et à donner davantage de visibilité à leurs préoccupations dans les différentes politiques sectorielles.

M. Ba a souligné l'importance de faire du Conseil consultatif un espace permettant aux jeunes de faire remonter les réalités et les propositions issues des différents territoires.

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Il a notamment insisté sur la nécessité d'articuler les politiques de jeunesse avec les questions de formation, d'emploi, d'entrepreneuriat, d'environnement et de développement territorial.

Dans le cadre de cet atelier sur les changements climatiques, il a ainsi appelé les représentants de la jeunesse à mettre à profit les connaissances acquises pour sensibiliser leurs communautés, encourager les initiatives locales et faire remonter les propositions vers les pouvoirs publics.

"Notre ambition est de faire de chaque jeune Sénégalais un acteur de la transition écologique", a-t-il déclaré.

Cette orientation rejoint les préoccupations exprimées par les participants à l'atelier, qui ont notamment plaidé pour une implication accrue des jeunes dans l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques publiques environnementales.