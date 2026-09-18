Sénégal: Violences faites aux enfants - AXA Sénégal lance sa campagne Brand et mobilise 1 million d'euros

La compagnie AXA Sénégal a lancé, ce mercredi 16 septembre 2026, sa nouvelle campagne de marque, présentée comme la première pilotée par le groupe AXA à l'échelle panafricaine. A cette occasion, la filiale sénégalaise a également annoncé le lancement prochain d'un appel à projets doté d'une enveloppe d'1 million d'euros, destiné à financer des initiatives de lutte contre les violences faites aux enfants au Sénégal.

Les deux initiatives se retrouvent dans le cadre de la promesse de « Prendre soin de ce qui compte », « Care by AXA ».

Deux temps forts : d'abord le lancement d'une campagne qui marque une nouvelle étape dans la communication du groupe AXA en Afrique. Selon le directeur général d'AXA Sénégal, « Jusqu'ici, les différentes filiales menaient leurs actions de communication en local, de manière essentiellement indépendante. Désormais, AXA entend porter un message commun à l'échelle du continent, articulé autour de valeurs telles que la solidarité, la protection et le partage », a confié El Hadji Amar Kébé.

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C'était lors d'une cérémonie qui s'est tenue ce mercredi 16 septembre 2026 à Dakar, à l'occasion du lancement de l'appel à projets de la Fondation AXA consacré à la lutte contre les violences faites aux enfants. C'était le deuxième temps fort de la cérémonie.

Pour la campagne, elle sera déployée dans plusieurs pays africains . Au Sénégal, elle présente une particularité linguistique avec une déclinaison en wolof en sus des versions initiales en français, en anglais et en arabe, afin de tenir compte des spécificités du marché local.

Un financement de 1 million d'euros pour le Sénégal

Relativement au deuxième temps fort de la cérémonie, il a été question du lancement de l'appel à projets de la Fondation AXA pour le progrès humain, consacré à la lutte contre les violences faites aux enfants. Le Sénégal a été retenu pour porter cette initiative au niveau du continent africain et bénéficiera à ce titre de la totalité de l'enveloppe d'1 million d'euros destinée au pays.

A ce propos, El Hadji Amar Kébé parle d'un « fléau mondial » dont l'ampleur reste difficile à mesurer, parce qu'il se manifeste rarement au grand jour. « L'Etat seul ne peut pas faire face », a-t-il relevé, justifiant ainsi l'implication du secteur privé et des organisations de la société civile dans la recherche de réponses adaptées.

« Protéger, c'est être présent au moment essentiel »

La coordinatrice exécutive d'AXA Atout Coeur Sénégal, maitresse d'oeuvre de l'appel à projets, a défendu devant l'assistance, une acception large du métier d'assureur. Protéger ne se limite pas à réparer une fois le dommage survenu, a-t-elle expliqué : c'est aussi rester attentif à ce qui compte pour chacun, prévenir, repérer et « être présent au moment essentiel ».

Elle a ensuite posé la question de la place d'une entreprise dans la gestion des problématiques sociétales et sociales, particulièrement la violence faite aux enfants. Sa réponse tient en cinq mots : écouter, prévenir, protéger, soutenir et financer les initiatives des professionnels. AXA ne prétend pas se substituer à ceux qui travaillent déjà sur ces questions, mais leur donner les moyens d'aller plus loin, avec un impact plus significatif et plus durable. L'appel à projets vise, selon elle, « celles et ceux qui connaissent les réalités du terrain » et qui se réinventent au quotidien pour continuer à protéger.

La cérémonie s'est poursuivie par la diffusion du film de la campagne et par des témoignages d'acteurs engagés sur le terrain.

L'appel à projets sera ouvert à partir du 30 septembre aux ONG et autres organisations qui pourront soumettre leurs initiatives à travers une plateforme dédiée. Une première sélection sera effectuée par un comité national renforcé par des experts. Les projets retenus bénéficieront ensuite d'un financement sur l'enveloppe globale d'un million d'euros répartie sur une période de 3 ans.

Le montant à attribuer à chaque projet dépendra de la pertinence et de la nature des initiatives proposées, ainsi que des besoins budgétaires présentés par les porteurs de projets.

Pourquoi le Sénégal

Pour le directeur général, le choix porté sur le Sénégal récompense le travail des équipes locales en matière de responsabilité sociétale d'entreprise. « La RSE, la solidarité et nos actions vis-à-vis des populations sont des choses importantes pour nous », a-t-il déclaré.

Il ajoute qu'AXA veut mesurer son impact auprès des populations qu'il assure, des communautés qui l'accueillent et pas seulement auprès de ses actionnaires et de ses salariés.

A travers cette double initiative, AXA Sénégal entend ainsi inscrire son action dans une démarche combinant communication panafricaine, engagement sociétal et soutien aux initiatives locales en faveur de la protection de l'enfance et de l'inclusion.