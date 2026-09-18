Afrique de l'Ouest: Diffusion d'une vidéo frauduleuse de son gouverneur - La BCEAO dément et appelle les populations à la vigilance

La Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Bceao) informe le public qu'une vidéo truquée circulant sur les réseaux sociaux attribue de faux propos à Jean-Claude Kassi Brou, Gouverneur de la Bceao, au sujet d'une prétendue plateforme d'investissement destinée aux populations de Côte d'Ivoire.

Dans un communiqué de presse, la Bceao dément formellement l'authenticité de cette vidéo, réalisée au moyen d'outils d'intelligence artificielle.

L'Institut d'émission rappelle qu'il ne propose aucun produit de placement, ne parraine aucune plateforme d'investissement et ne sollicite aucun versement de fonds des populations.

La Banque Centrale invite par conséquent le public à la vigilance face aux fausses informations diffusées sur les réseaux sociaux et à se référer exclusivement aux communications publiées sur les canaux officiels de l'Institution.

La Bceao ajoute qu'elle se réserve le droit d'engager toute action appropriée à l'encontre des auteurs et complices de tels actes frauduleux.