Sénégal: Financement waqf des villes religieuses - La Haute Autorité du Waqf et le Pnamvr signent une convention de partenariat

La Haute Autorité du Waqf (Haw) et le Programme national d'aménagement et de modernisation des villes religieuses (Pnamvr) ont signé, le jeudi 17 septembre 2026 à Dakar, une convention de partenariat destinée à mobiliser le waqf comme instrument de financement du développement des villes religieuses du Sénégal.

Selon un communiqué de presse, la convention a été paraphée par le Coordonnateur national du Pnamvr, Amdy Moustapha Mbacké, et par le Directeur général de la Haw, Dr Ahmed Lamine Athie.

Ce partenariat, renseigne la même source, définit un cadre général de collaboration entre les deux institutions autour de la mobilisation et de l'utilisation du waqf comme instrument de financement et de soutien aux projets d'aménagement, de modernisation et de développement durable des villes religieuses. Conclue pour une durée de trois ans renouvelables, la convention prévoit la mise en place d'un Comité Technique Conjoint chargé de la sélection des projets, du suivi technique et financier et de l'évaluation régulière des résultats.

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Le partenariat s'articule autour de plusieurs axes : promouvoir des financements innovants basés sur le waqf pour garantir l'autonomie financière des projets ; faciliter une gouvernance partagée entre acteurs publics, religieux et financiers, dans la transparence ; soutenir la création de pôles d'investissement religieux et communautaire à fort impact social, générateurs d'emplois, de revenus et de services ; pérenniser le patrimoine religieux en intégrant la valorisation du savoir et des valeurs spirituelles ; ancrer le modèle waqf comme pilier de la politique publique de développement urbain spirituel.