Congo-Kinshasa: L'ARSP exige à KCC et MUMI d'annuler leurs contrats avec 1 500 sous-traitants non conformes

Plus de 1 500 entreprises de sous-traitance sont concernées par une décision de l'Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé (ARSP). Dans un communiqué de presse publié le 15 septembre, l'ARSP demande à Kamoto Copper Company (KCC) et Mutanda Mining (MUMI), deux filiales du groupe Glencore, de mettre fin aux contrats conclus avec des sous-traitants non éligibles au regard de la législation congolaise.

Selon l'ARSP, cette mesure vise à libérer davantage d'opportunités au profit des entreprises congolaises éligibles afin de soutenir l'entrepreneuriat local, l'emploi et la création de valeur dans l'économie nationale.

Didier Kashala Kamanda, directeur de l'Inspection et Contrôle à l'ARSP, précise que KCC et MUMI doivent « annuler les contrats en cours d'exécution et radier de leurs bases de données ces entités-là, parce que ces entreprises ne remplissent pas les conditions d'exercice de la sous-traitance dans le secteur privé ».

Le communiqué indique également que KCC et MUMI disposent d'un délai de 30 jours à compter de la notification de cette décision pour présenter un plan correctif. Ce document devra notamment détailler les mesures envisagées pour mettre fin aux relations avec les sous-traitants non conformes.

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Les critères d'éligibilité à la sous-traitance

Pour exercer dans le secteur de la sous-traitance privée, une entreprise doit être détenue à 51 % par des Congolais personnes physiques, tandis que 49 % du capital peuvent être détenus par des étrangers.

L'entreprise doit également être dirigée par des Congolais et employer essentiellement du personnel congolais.

Créer plus d'espace pour les entreprises congolaises

Didier Kashala Kamanda souligne que cette décision s'inscrit dans la mission de l'ARSP de favoriser l'accès des entreprises congolaises au marché de la sous-traitance :

« Notre mission est de faire en sorte que les Congolais puissent accéder au marché de la sous-traitance, parce que les 1 050 entreprises non éligibles, c'est autant de marchés que les Congolais n'ont pas. Notre travail, c'est de faire en sorte qu'il y ait de l'espace pour les Congolais et pour les entreprises congolaises. Ce qui suppose que ces entreprises ont aussi des employés et des familles derrière à nourrir ».

À travers cette décision, l'ARSP entend renforcer l'application de la réglementation en matière de sous-traitance et favoriser une plus grande participation des entreprises congolaises aux activités économiques du secteur privé.