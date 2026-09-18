Congo-Kinshasa: Les étudiants de Goma et Bukavu demandent la levée ou le report de la suspension des activités académiques

Les représentants des étudiants de Goma et de Bukavu demandent au gouvernement de lever ou de reporter la suspension des activités académiques dans les établissements publics d'enseignement supérieur de ces deux villes. Dans un mémorandum adressé aux autorités nationales et remis à la MONUSCO ce jeudi 17 septembre, ils qualifient cette mesure de « suicidaire ».

Ces étudiants affirment n'être impliqués « ni de près ni de loin » dans la crise sécuritaire qui affecte les zones sous contrôle de l'AFC/M23. Ils estiment que la suspension des activités académiques les prive de leur droit à l'éducation et compromet leurs perspectives d'avenir.

Dans leur mémorandum, les représentants des étudiants disent craindre que l'interruption prolongée des activités universitaires laisse de nombreux jeunes sans occupation et les expose davantage à la précarité ou aux groupes armés.

« La protection de la vie et de l'intégrité physique des étudiants doit aller de pair avec la sauvegarde de leurs droits académiques et de leurs perspectives d'avenir », écrivent-ils.

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Ils demandent au gouvernement d'annuler ou de rapporter la décision de suspension et de prendre les dispositions nécessaires pour permettre une reprise effective et régulière des activités académiques.

Une pétition contre les nominations du M23

Parallèlement, un autre collectif d'intellectuels et d'étudiants de Goma et Bukavu a lancé une pétition demandant à l'AFC/M23 d'annuler les nominations effectuées dans les universités publiques situées dans les zones sous son contrôle.

Le gouvernement congolais avait suspendu, le 20 août 2026, les activités académiques et para-académiques pour l'année 2026-2027 dans onze établissements publics de Goma et de Bukavu, sous occupations des rebelles de l'AFC/M23 depuis près de deux ans, en invoquant la situation sécuritaire.

La mesure concerne notamment les inscriptions, réinscriptions, enseignements, évaluations et délibérations. Le ministère de l'Enseignement supérieur, universitaire, de la Recherche scientifique et de l'Innovation avait justifié cette décision par la nécessité de garantir la sécurité des étudiants et du personnel, ainsi que la régularité des titres académiques délivrés en RDC.