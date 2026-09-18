Cote d'Ivoire: Sia 2026 - Quand un changement de paradigme s'impose dans le Btp selon Lamine Koné

Le président du Groupement ivoirien du Btp (Gibtp), Lamine Koné a indiqué le 17 septembre 2026 au Parc des expositions de Port-Bouët, qu'un changement de paradigme est en cours dans le secteur. C'était lors de la cérémonie d'ouverture de la 5e édition du Salon des infrastructures d'Abidjan (Sia 2026) autour du thème " Digitalisation, économie circulaire et gestion durable des ressources dans le Btp".

Plantant le décor, Lamine Koné a expliqué que les trois notions contenues dans le thème sont les piliers qui portent désormais le secteur des Btp.

Relativement au premier pilier - la digitalisation - qui a présenté comme un levier de performance le président du Gibtp a montré les opportunités de progression qu'il offre. « Longtemps, notre métier s'est pratiqué sur papier, avec des plans, des carnets de chantier et beaucoup d'expérience. Cette expérience reste précieuse. Mais elle ne suffit plus. La maquette numérique permet aujourd'hui de concevoir un ouvrage dans ses moindres détails avant de poser la première pierre, et donc de corriger les erreurs sur l'écran plutôt que sur le chantier.

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Les outils de gestion de chantier permettent de suivre en temps réel les délais, les quantités et les coûts. La traçabilité numérique des matériaux permet de savoir d'où ils viennent et où ils vont. Et la maintenance prédictive permet d'intervenir sur un équipement avant qu'il ne tombe en panne. Tout cela signifie moins d'erreurs, moins de reprises, moins de gaspillage. Autrement dit, la digitalisation est la première économie de ressources », explique-t-il.

Lamine Kné mets en garde contre une présence non-inclusive de la digitalisation. Il a donc plaidé en faveur d'une prise en compte des petites et moyennes entreprises qui restent pour beaucoup dépendante des anciens procédés non-digitalisés. « Mais nous devons être lucide : le numérique ne doit pas devenir un privilège réservé aux seuls grands groupes. Nos PME, qui constituent l'essentiel du tissu du BTP ivoirien, doivent y accéder. C'est pourquoi le GIBTP travaille à faciliter l'accès de ses membres à des outils numériques mutualisés et adaptés à leur taille. La transformation digitale de notre secteur sera collective, ou elle ne sera pas », a-t-il prévenu.

Quant au deuxième pilier - l'économie circulaire - qu'il a dit être une nouvelle logique, Lamine Koné a appelé à voir dans les déchets, de nouveaux matériaux aussi importants que les matériaux initiaux. « Notre secteur a fonctionné selon un modèle linéaire : extraire, construire, démolir, jeter. Ce modèle atteint ses limites. L'économie circulaire nous propose une autre voie. Elle commence dès la conception, en pensant des ouvrages durables, évolutifs et, lorsque c'est possible, démontables.

Elle se poursuit sur le chantier, par le tri, le réemploi et le recyclage des déchets : le béton concassé peut redevenir granulat, les métaux peuvent être refondus, et même certains plastiques trouvent aujourd'hui une seconde vie dans des matériaux de construction », a-t-il indiqué. En plus, il a lancé : « Chaque déchet de chantier est une ressource mal rangée. Dans une ville où les décharges saturent et où le coût des intrants augmente, l'économie circulaire n'est pas un luxe écologique : c'est une nécessité économique ».

Sur la gestion durable des ressources, il a parlé de responsabilité « L'eau, l'énergie, le sable, le ciment, l'acier : aucune de ces ressources n'est infinie », a-t-il rappelé.

À ce niveau, Lamine Koné a donné les effets induits de la durabilité dans le bâtiment. Puisque gérer durablement, c'est d'abord raisonner en coût global, selon lui. « Un bâtiment ne coûte pas seulement ce qu'on paie pour le construire, il coûte aussi ce qu'on paie pendant quarante ou cinquante ans pour l'éclairer, le climatiser, l'entretenir. Un ouvrage bien isolé, bien orienté, équipé de systèmes efficaces, est un ouvrage qui fait économiser à son propriétaire et au pays », a-t-il fait savoir.

Le patron des acteurs du Btp a également fait noter que gérer durablement, c'est aussi protéger notre littoral de l'extraction anarchique de sable, économiser l'eau sur nos chantiers, et intégrer davantage les énergies renouvelables dans nos projets.

Et de conclure : « C'est enfin une question d'attractivité. Les financements internationaux s'orientent de plus en plus vers les projets verts et responsables. Les entreprises qui sauront démontrer leur performance environnementale auront accès à ces ressources. Les autres resteront au bord du chemin ».