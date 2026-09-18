Cote d'Ivoire: Sia 2026 - Faciné Sylla, ministre guinéen des Infrastructures, vend le potentiel de son pays aux investisseurs

« La vraie route du développement, c'est la route qui permet aux paysans de vendre leurs produits, aux enfants d'aller à l'école, aux malades de se signer ».

C'est par cette citation de l'ancien Président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny, que le ministre guinéen des Infrastructures, Faciné Sylla, a invité le 17 septembre 2026, le secteur privé ivoirien à s'intéresser aux opportunités d'affaires qu'offres l'économie de son pays. C'était lors de la cérémonie d'ouverture de la 5e édition du Salon des infrastructures d'Abidjan (Sia 2026) au Parc des expositions de Port-Bouët. La Guinée est l'invité de l'évènement qui se déroule du 17 au 19 septembre 2026 avec pour thème " Digitalisation, économie circulaire et gestion durable des ressources dans le Btp".

« Aux investisseurs dans cette salle est simple. Ne regardez pas le potentiel guinéen de loin », a lancé Faciné Sylla qui a estimé que « l"Afrique a besoin d'infrastructures à la hauteur de son potentiel ». Le ministre guinéen a indiqué que les opportunités d'affaires sont nombreuses dans la création d'infrastructures, mais également dans l'entretien ou la réhabilitation du patrimoine existant dans son pays.

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Il en a profité pour clarifier l'ambition de son pays à travers la stratégie nationale de développement " Simandou 2040". « Nous ne voulons plus seulement construire. Nous voulons construire mieux et durablement pour coller au thème de cette 5e édition du Sia. Cela signifie des projets mieux préparés, des financements adaptés, des entreprises performantes, des travaux dans les délais et un contrôle qualité à la hauteur des investissements consentis », a-t-il souligné.

Faciné Sylla d'ajouter que la digitalisation doit permettre une meilleure planification de la commande publique et un suivi davantage transparent et efficace des chantiers. « L'économie circulaire doit, pour sa part, favoriser l'utilisation des matériaux locaux, le recyclage et gestion plus responsable nos ressources. Enfin, la durabilité doit être intégrée dès la conception des ouvrages, des infrastructures que nous construisons, qui doivent répondre aux besoins présents mais également aux exigences de demain et aux effets du changement climatique », a-t-il souligné.

Auparavant, le ministre avait salué la qualité de la coopération bilatérale tant entre les deux chefs d'État, les deux gouvernements que les deux secteurs privés.