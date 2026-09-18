Sénégal: Le pays et Eni conviennent d'étudier des blocs pétroliers et gaziers offshore

Le Sénégal a signé un accord avec la société énergétique italienne Eni afin d'évaluer le potentiel pétrolier et gazier de cinq blocs offshore, alors que le gouvernement cherche à relancer l'exploration et à attirer des investissements dans son bassin sédimentaire. Le protocole d'accord porte sur les blocs SN01M, SN02M, SN03M, SN07M et SN40M.

Eni financera les travaux préliminaires et mènera des études géologiques et géophysiques. Le programme comprendra l'analyse des données sismiques 2D et 3D existantes, des informations sur les puits et d'autres données techniques afin de déterminer si ces blocs justifient la poursuite de l'exploration. L'accord n'accorde pas en soi à Eni de droits de production et n'engage pas la société à procéder à des forages.

La société pétrolière publique sénégalaise Petrosen participera aux travaux et devrait jouer un rôle si les blocs font l'objet d'une exploration ou d'un développement plus poussés. Cet accord s'inscrit dans le cadre du plan du gouvernement visant à attirer davantage d'entreprises énergétiques internationales dans le secteur en amont depuis que le Sénégal est devenu un producteur de pétrole et de gaz.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le gouvernement a annoncé ce mois-ci son intention de proposer 109 blocs pétroliers et gaziers à des investisseurs locaux et internationaux. Cette nouvelle vague d'octroi de licences fait suite au démarrage de la production sur le champ pétrolier de Sangomar en 2024 et sur le projet gazier « Greater Tortue Ahmeyim », que le Sénégal partage avec la Mauritanie.

Pour Eni, ces études permettent d'avoir un premier aperçu des zones offshore sans engagement immédiat en matière de forage. Pour le Sénégal, elles constituent un travail technique sur les blocs que le gouvernement souhaite commercialiser, alors qu'il recherche de nouvelles découvertes susceptibles d'étendre la production de pétrole et de gaz au-delà des projets déjà en exploitation.

Points clés à retenir

L'accord conclu avec Eni montre que le Sénégal passe désormais de la mise en production de ses premiers projets pétroliers et gaziers à la recherche de la prochaine génération de gisements. Sangomar a fait du Sénégal un producteur de pétrole en juin 2024, tandis que le projet Greater Tortue Ahmeyim a permis d'ajouter la production de GNL vers la fin de cette même année.

Ces projets dotent le pays d'infrastructures de production et d'exportation, mais les gisements de pétrole et de gaz s'épuisent avec le temps, ce qui signifie que de nouvelles explorations sont nécessaires si le Sénégal souhaite que ce secteur reste une source de production et de recettes publiques. Le projet de mise en adjudication de 109 blocs témoigne de l'ampleur de cet effort.

L'accord avec Eni n'en est encore qu'à ses débuts : des études techniques pourraient identifier des prospects, mais une production commerciale nécessiterait des licences d'exploration, des forages, des découvertes, des plans de développement et des années d'investissement. Le fait qu'Eni finance les études initiales limite les coûts initiaux du Sénégal tout en ajoutant une autre entreprise internationale à son portefeuille en amont.

La participation de Petrosen permet également à l'entreprise publique d'accéder aux travaux techniques et à tout développement ultérieur. La question clé est de savoir si les études pourront transformer les données géologiques existantes en cibles de forage que les entreprises seront disposées à financer.