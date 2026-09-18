Congo-Brazzaville: Financement du SIDA, de la tuberculose et du paludisme - La CNDH appuie le plaidoyer du Fonds mondial

En séjour de travail au Congo, le gestionnaire de portefeuille du Fonds mondial pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, Lionel Caruana, a échangé le 17 septembre à Brazzaville avec le président de la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH), Casimir Ndomba.

Les entretiens entre les deux personnalités ont porté sur l'appui que la CNDH devrait apporter au plaidoyer du Fonds mondial qui consiste à solliciter au gouvernement congolais de dégager, chaque année, des budgets consistants pour l'achat des médicaments contre le sida, la tuberculose et le paludisme. «Nous avons un partenariat avec le Congo de près de vingt ans pour l'accès aux soins des malades du sida, des tuberculeux et des personnes souffrant du paludisme. Nous militons à ce que ces personnes vulnérables ne doivent pas subir des discriminations et des stigmatisations.

Nous menons un plaidoyer pour que le Congo apporte, chaque année, son financement pour l'achat des médicaments traitant les trois maladies précitées ; sachant que le Fonds mondial apporte des dons de médicaments aux pays partenaires », a déclaré Lionel Caruana avant d'ajouter qu'il est très ravi pour la disponibilité du président de la CNDH d'appuyer leur plaidoyer parce qu'il est conscient que, a-t-il ajouté, les missions des deux structures sont presque similaires dans le cadre de l'assistance aux personnes vulnérables.

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Par ailleurs, a-t-il poursuivi, toutes les institutions impliquées dans l'assistance aux personnes vulnérables sont intéressées par le combat pour l'achat des médicaments contre ces trois pathologies ; en première loge, a-t-il expliqué, le ministère de la Santé et celui des Finances.

Ayant pris part aux échanges, Mme Gickelle Mpika, présidente de la sous-commission économique et socioculturelle à la CNDH, a indiqué que son institution a assuré le Fonds mondial du relai qu'elle compte prendre dans l'amplification de ce plaidoyer auprès du gouvernement. A la question de savoir si le gouvernement tient ses engagements dans ce cadre, Mme Mpika a répondu : « Le gouvernement respecte ses engagements. Cependant, il y a eu une période où on a constaté des faiblesses dans l'achat des médicaments, et les conséquences négatives ont été nombreuses. Nous souhaitons que ce genre de faiblesse ne se répète plus ».

De son côté, le commissaire national aux droits de l'homme, Jean- Claude Pongault Elongo, a indiqué qu'au regard du nombre de personnes souffrant des trois pathologies ciblées par le Fonds mondial, la contrepartie financière congolaise paraît très indispensable parce que, a-t-il estimé, le Congo compte vingt mille personnes vivant avec le VIH-sida, quatre mille souffrant de la tuberculose et 20% qui n'ont pas accès aux moustiquaires imprégnées d'insecticide, donc exposées au paludisme.