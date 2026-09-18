Afrique: Mahmoud Abbes au Caire - La situation en Palestine à l'examen en coordination avec la Ligue arabe

La rencontre a, entre autres, porté sur les moyens de mobiliser le soutien arabe et international en faveur de la cause palestinienne, reconstruire ce qui a été détruit par la guerre génocidaire à Gaza, mettre fin à la colonisation et faire face aux projets visant à déplacer le peuple palestinien, ainsi qu'à mobiliser les efforts pour arrêter l'occupation et concrétiser l'établissement d'un Etat palestinien indépendant.

Le président de l'Etat de Palestine, Mahmoud Abbas, a eu hier des discussions au Caire, avec le secrétaire général de la Ligue arabe, Nabil Fahmi, portant sur les derniers développements en Cisjordanie occupée et la poursuite de l'agression sioniste contre la bande de Gaza.

Lors de ces discussions, le président Abbas «a passé en revue les développements politiques et sur le terrain en Palestine, dans un contexte de grave escalade en Cisjordanie, y compris à Al-Qods occupée, en raison de l'expansion de la colonisation, du terrorisme des colons et des attaques visant les lieux saints, ainsi que de la poursuite de l'agression contre Gaza, soumise au blocus, à la famine et à des opérations de meurtre quotidiennes, malgré l'annonce d'un cessez-le-feu», selon l'agence de presse Wafa.

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Le président palestinien «a salué le rôle important joué par la Ligue arabe dans le soutien à la cause palestinienne», exprimant «sa reconnaissance pour ses positions constantes ainsi que pour les efforts des pays arabes frères en faveur des droits légitimes du peuple palestinien, jusqu'à la réalisation de sa liberté et de son indépendance».

La rencontre a également porté sur «les moyens de renforcer la coordination et la coopération entre l'Etat de Palestine et la Ligue arabe, de manière à contribuer à mobiliser le soutien arabe et international en faveur de la cause palestinienne, assurer la protection du peuple palestinien, reconstruire ce qui a été détruit par la guerre génocidaire à Gaza, mettre fin à la colonisation et faire face aux projets visant à déplacer le peuple palestinien, ainsi qu'à mobiliser les efforts pour mettre fin à l'occupation et concrétiser l'établissement d'un Etat palestinien indépendant».

Le président Abbas a également évoqué la situation économique difficile que traverse l'Etat de Palestine, en raison notamment du maintien par l'entité sioniste de «la rétention de plus de six milliards de dollars de recettes fiscales palestiniennes, ainsi que des mesures visant à saper les institutions de l'Autorité nationale palestinienne», selon Wafa.

Le secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, Nabil Fahmi, a réaffirmé, pour sa part, le rejet de toute tentative de l'occupation sioniste visant à modifier la réalité géographique et démographique de la Palestine, soulignant que la lutte contre ces projets relève d'une «responsabilité arabe et internationale».

Fahmi a, dans ce contexte, réaffirmé «le soutien de la Ligue arabe à l'Etat de Palestine», rappelant que cette position avait été clairement exprimée dans la déclaration adoptée par le Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel lors de sa dernière session ordinaire, tenue au début du mois, qui considère «le renforcement de la résilience de l'Etat et du peuple palestiniens comme une priorité importante à l'heure actuelle».

Persistance des attaques des colons

Par ailleurs, les attaques menées par des colons sionistes au cours des dernières 24 heures ont pris différentes formes dans plusieurs secteurs de la Cisjordanie et d'Al-Qods occupée : incendie de maisons et d'installations agricoles, agressions contre des habitants et leurs biens, lâcher de bétail sur des terres palestiniennes, création d'un nouvel avant-poste de colonisation et tentatives de dégradation de sites palestiniens. Ces attaques ont eu lieu parallèlement à des incursions sionistes dans la mosquée Al-Aqsa et à l'accomplissement de rituels talmudiques dans ses cours.

Dans nos archives Italie : Secousse de magnitude 4,7 à Foggia, suivi d'une réplique à la même intensitéLa localité d'Al-Tawana, dans la région de Masafer Yatta, au sud d'Al-Khalil, a été l'un des principaux foyers de tensions, après que des colons ont incendié une habitation et une pièce agricole, et inscrit des slogans racistes sur les murs de maisons de citoyens.

À Al-Qods occupée, les incursions de colons dans la mosquée Al-Aqsa se sont poursuivies, avec la participation et la protection des forces d'occupation sionistes. Des groupes de colons sont entrés par la porte des Maghrébins, ont effectué des visites dans les cours de la mosquée et accompli des rituels talmudiques.

En outre, le nombre de prisonniers dans les prisons sionistes s'élevait à 9.350 au début du mois de septembre, dont 90 femmes et plus de 350 enfants, selon les données publiées par les institutions palestiniennes chargées des affaires des prisonniers, sur la base des informations dont elles disposent et des données communiquées par l'administration pénitentiaire de l'occupation concernant certaines catégories.

Les données indiquent que le nombre de détenus administratifs atteignait 3.176, tandis que le nombre de détenus que l'occupation classe sous l'appellation de «combattants illégaux» s'élevait à 1.393.