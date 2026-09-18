Afrique: Tunisie-Chine - Vers de nouvelles initiatives dans l'éducation, l'IA et la transformation numérique

Le ministre de l'Éducation, Noureddine Nouri, s'est entretenu jeudi au siège du ministère avec l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Tunisie, WAN Li, au sujet des moyens de renforcer les relations de coopération tuniso-chinoises dans le domaine de l'éducation, notamment en matière de compétences linguistiques, d'innovation et de transformation numérique.INO

Les discussions ont notamment porté sur les mécanismes permettant de développer l'enseignement de la langue chinoise dans les établissements secondaires tunisiens, à travers l'élargissement de son enseignement et le développement des programmes qui lui sont consacrés.

Les deux parties ont également examiné les moyens de consolider la place de la langue arabe et de développer ses méthodes d'enseignement dans les établissements éducatifs en République populaire de Chine.

La coopération dans les domaines de l'innovation et de la transformation numérique a également été au coeur des échanges. Il s'agit notamment de promouvoir l'utilisation des technologies de l'intelligence artificielle comme outils destinés à améliorer la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage, ainsi que de lancer des initiatives communes pour exploiter les technologies les plus récentes dans ce domaine.

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Dans nos archives Bizerte : début des opérations pour renflouer une plate-forme pétrolière flottanteUne attention particulière serait accordée aux élèves à besoins spécifiques, dans le cadre de ces initiatives.

Les deux parties ont par ailleurs évoqué les possibilités d'échange d'expertises, à travers le partage d'expériences réussies et la valorisation des meilleures pratiques en vue de développer l'environnement éducatif. Elles ont également discuté de l'organisation de programmes de formation conjoints destinés à renforcer les compétences et les qualifications.

À l'issue de la rencontre, les deux parties sont convenues de poursuivre, par les canaux diplomatiques, les différentes étapes préparatoires de ce projet, en vue d'en définir la formulation finale.

La rencontre a également permis de faire le point sur les résultats de la visite effectuée par le ministre de l'Éducation à Pékin, du 17 au 22 août 2026, pour participer aux travaux de la Conférence internationale sur l'éducation intelligente 2026.