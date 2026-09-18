Afrique: Le pays condamne fermement les attaques ayant ciblé plusieurs villes d'Arabie saoudite

17 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

La Tunisie a fermement condamné les attaques ayant ciblé plusieurs villes du Royaume d'Arabie saoudite, les qualifiant de menace pour la sécurité et la stabilité du Royaume et de violation flagrante de sa souveraineté et de l'intégrité de son territoire, a indiqué jeudi le ministère des Affaires étrangères.

Dans un communiqué, le ministère a exprimé la pleine solidarité de la Tunisie avec l'Arabie saoudite, réaffirmant son soutien à tout ce qui est de nature à préserver la sécurité et la stabilité du Royaume, ainsi que la liberté et la sécurité de la navigation maritime.

La Tunisie a, par ailleurs, renouvelé son appel à privilégier le dialogue et les solutions pacifiques, exhortant à éviter toute action susceptible d'aggraver la situation, d'accentuer les tensions et de compromettre les fondements de la paix et de la sécurité dans la région.

Dans nos archives Arrestation de criminels recherchés à Sousse et KairouanLe ministère des Affaires étrangères a également appelé à faire échec aux plans et desseins visant, selon le communiqué, à attiser les dissensions, semer la division, étendre le conflit et déstabiliser la région.

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