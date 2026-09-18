Sénégal: Kaolack - Déthié Fall se félicite de l'état d'avancement des travaux du Promovilles

Le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, a effectué, ce jeudi, une visite des chantiers du Programme de modernisation des villes (Promovilles) à Kaolack. Il s'est félicité de l'état d'avancement des travaux et a annoncé la volonté des pouvoirs publics d'étendre cette dynamique à d'autres villes du pays.

Accompagné du préfet de Kaolack, Mamadou Guèye, et des autorités municipales, le ministre s'est rendu successivement sur plusieurs axes, notamment Tally Thioffack-Cimetière Médina Baye, Ndangane-N1-Route Médina Baye, Coeur de Ville-Port et Bongré-Inspection-Camp militaire. Sur place, il a échangé avec les équipes techniques sur l'état d'exécution des ouvrages. « Nous sommes à Kaolack pour apprécier l'état d'avancement des travaux réalisés par Promovilles. Tout le monde sait combien ce programme est important, mais aussi la vision que le chef de l'État a pour le renforcer et surtout l'étendre aux quartiers », a déclaré Déthié Fall.

À Kaolack, le projet porte sur 4,238 kilomètres de voiries assainies et éclairées, pour un coût de 2,8 milliards de francs CFA et un délai d'exécution de 16 mois. Il prévoit notamment 160 lampadaires solaires, 1 782 mètres de cunette fil d'eau, 100 mètres de chaussée drainante et 360 mètres de caniveaux.

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Le ministre a également annoncé un programme destiné à 99 communes, portant sur près de 302 kilomètres d'aménagements et de réseaux d'évacuation des eaux pluviales. « Le premier lot est pratiquement bouclé », a-t-il indiqué, annonçant le lancement prochain des différentes phases.

Déthié Fall a enfin insisté sur la nécessité d'une meilleure coordination entre les différents services de l'État pour apporter des réponses cohérentes aux besoins des populations.