Sénégal: Port de Ndayane - DP World confirme une livraison au troisième trimestre 2028

Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô a reçu, ce jeudi 17 septembre 2026, Mohammed Akoojee, directeur Afrique du groupe DP World. Les échanges ont porté principalement sur l'état d'avancement du projet du port en eaux profondes de Ndayane, dont la livraison est annoncée pour le troisième trimestre 2028.

Le calendrier du projet du port de Ndayane reste à ce stade conforme aux prévisions. Reçu à la Primature par le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô, le directeur Afrique de DP World, Mohammed Akoojee, a fait le point sur l'avancement du chantier et rassuré le chef du gouvernement sur le respect des échéances.

Selon les indications communiquées à l'issue de la rencontre, l'infrastructure devrait être livrée au troisième trimestre 2028.

Des travaux de dragage achevés

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Cette échéance s'appuie notamment sur les avancées déjà enregistrées sur le terrain. Le 27 juillet dernier, DP World avait annoncé l'achèvement des principaux travaux de dragage, avec treize mois d'avance sur le calendrier initial.

Ces travaux ont permis de réaliser un chenal de navigation de cinq kilomètres, un bassin d'évitage ainsi qu'une zone d'accostage conçue pour accueillir les plus grands porte-conteneurs au monde. Ces ouvrages ouvrent désormais la voie à la construction des quais et à la réalisation des prochaines infrastructures maritimes.

Un projet d'envergure

Estimé à 1,2 milliard de dollars, le port en eaux profondes de Ndayane est présenté comme le plus important investissement privé jamais réalisé au Sénégal.

Implanté sur une superficie de 1 200 hectares, le futur complexe portuaire doit contribuer à renforcer la position du Sénégal comme plateforme logistique régionale. Il est également appelé à accompagner le développement des activités industrielles et commerciales et à générer plusieurs milliers d'emplois.

Avec un tirant d'eau de plus de 18 mètres, le port de Ndayane pourra accueillir des navires de grande capacité. À titre de comparaison, le Port de Dakar dispose actuellement d'un tirant d'eau de 13 mètres.

Un complexe portuaire et logistique intégré

Le projet prévoit un port deux fois plus étendu que celui de Dakar, avec un chenal d'accès de cinq kilomètres, un terminal à conteneurs et une zone industrielle adossée à une zone maritime et à une zone économique.

Des infrastructures sanitaires prévues

Sur le plan de l'emploi, le projet doit générer environ 3 000 emplois dans sa phase initiale. À terme, 25 000 emplois supplémentaires sont annoncés sur la plateforme portuaire, auxquels pourraient s'ajouter quelque 100 000 emplois sur la plateforme logistique.

Avec ces différentes composantes, le port de Ndayane est appelé à jouer un rôle majeur dans la transformation de l'écosystème portuaire et logistique sénégalais. La confirmation du calendrier de livraison constitue ainsi une nouvelle étape dans la réalisation de ce projet stratégique.