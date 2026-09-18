Tunisie: Météo - Températures en hausse, orages et vents forts

Les températures seront en légère hausse ce vendredi 18 septembre 2026 en Tunisie. Les maximales varieront généralement entre 31 et 36 °C, avec des pointes pouvant atteindre 38 °C dans l'extrême Sud.

Le ciel sera parfois très nuageux dans le Nord et le Centre, ainsi que localement dans le Sud. Des pluies temporairement orageuses sont attendues dans plusieurs régions et pourront être localement abondantes.

Dans nos archives L'état : De la déliquescence à la renaissanceConcernant le vent, il soufflera du secteur sud dans le Nord et le Centre, tandis qu'il sera de secteur Est dans le Sud. Il sera assez fort à localement fort près des côtes et dans le Sud, et modéré dans les autres régions.

La mer sera agitée.