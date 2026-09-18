Tunisie: Météo - Températures en hausse, orages et vents forts

18 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Les températures seront en légère hausse ce vendredi 18 septembre 2026 en Tunisie. Les maximales varieront généralement entre 31 et 36 °C, avec des pointes pouvant atteindre 38 °C dans l'extrême Sud.

Le ciel sera parfois très nuageux dans le Nord et le Centre, ainsi que localement dans le Sud. Des pluies temporairement orageuses sont attendues dans plusieurs régions et pourront être localement abondantes.

Dans nos archives L'état : De la déliquescence à la renaissanceConcernant le vent, il soufflera du secteur sud dans le Nord et le Centre, tandis qu'il sera de secteur Est dans le Sud. Il sera assez fort à localement fort près des côtes et dans le Sud, et modéré dans les autres régions.

La mer sera agitée.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.