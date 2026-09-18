Tunisie: Rencontre Saïed-Ferjani - Le secteur de la santé passe à la vitesse supérieure

Le Président de la République, Kaïs Saïed, s'est entretenu hier avec le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani. L'entrevue a porté sur plusieurs dossiers, notamment l'état d'avancement de divers projets sanitaires à travers l'ensemble du territoire tunisien.

Le Chef de l'État a réitéré que la santé constitue un droit humain fondamental devant être garanti à tous sur un pied d'égalité. Il a souligné que plusieurs projets ont déjà été réalisés, en particulier dans la téléinterprétation des analyses et des radiographies, permettant d'épargner aux patients et à leurs familles de longs déplacements et de réduire les délais d'attente.

Kaïs Saïed a affirmé que le système de santé publique a fait l'objet de ciblage et de dégradation. Il a indiqué que la réalisation de plusieurs projets a pris du retard malgré la disponibilité des crédits nécessaires, dénonçant des blocages intentionnels ainsi que la détérioration deliberée de certains équipements par des parties impliquées dans la corruption. Il a martelé que face à ces agissements, seule une reddition de comptes rigoureuse et équitable s'impose.

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Par ailleurs, le Président de la République a salué la compétence du personnel médical, paramédical et des agents de santé en Tunisie. Il a souligné que l'attrait exercé par les compétences médicales tunisiennes sur de nombreux pays, y compris les plus avancés, témoigne du rayonnement international de l'école de médecine tunisienne.

Il a ajouté qu'un nouveau cadre juridique permettra à ces cadres d'innover davantage dans l'exercice de leurs fonctions.

Le Chef de l'État s'est dit convaincu que le secteur de la santé et l'ensemble des services publics se rétabliront conformément aux aspirations du peuple tunisien, affirmant que le processus de reconstruction et de développement se poursuivra.