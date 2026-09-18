Ile Maurice: Avec deux décès hier, le bilan passe à 111 morts déjà cette année

Deux nouveaux décès viennent alourdir le bilan des accidents de la route à Maurice. Cent-onze personnes ont désormais perdu la vie sur les routes depuis le début de l'année, après deux accidents mortels survenus cette semaine.

Le premier décès est celui de Kennan Martin, 12 ans, qui avait été grièvement blessé le lundi 14 septembre en chutant d'un autobus à Grande-Pointe-aux-Piments. L'écolier, sous respiration artificielle aux soins intensifs de l'hôpital SSRN a finalement succombé à ses blessures hier matin.

À Camp-Levieux, Bibi Neerooz Fulzul-Hossen, 64 ans, habitante de la NHDC de la localité, traversait la route hier après-midi lorsqu'elle a été percutée par une voiture. Selon les premiers éléments recueillis, une première voiture se serait arrêtée pour lui laisser le passage. Alors qu'elle traversait la route, une seconde voiture qui tentait de dépasser le premier véhicule l'aurait heurtée. Grièvement blessée, la sexagénaire a été transportée à l'hôpital Victoria de Candos, où son décès a été constaté.

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Ces deux nouveaux décès portent ainsi à 111 le nombre de victimes d'accidents de la route depuis janvier 2026. Soit 22 morts de plus par rapport à la même période en 2025. Sur l'ensemble de l'année dernière, 124 décès avaient été enregistrés dans 116 accidents mortels.