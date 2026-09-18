Ile Maurice: Une exception qu'aucun document ne peut encore justifier

Le 15 juillet 2026, le gouvernement a autorisé le débarquement de 547 bovins en provenance du Mozambique, une cargaison initialement destinée à un acheteur de Guinée-Conakry avant qu'elle ne soit détournée vers Maurice.

Cette décision a surpris les observateurs sanitaires : l'importation de bétail depuis le Mozambique est interdite en raison de sa situation sanitaire précaire et de la présence active de la fièvre aphteuse -- une maladie virale virulente susceptible de contaminer l'ensemble du cheptel national à sabots fendus, soit environ 124 000 têtes.

Deux semaines plus tôt, le 1er juillet 2026, le ministère de l'Agro-industrie avait pourtant exclu tout débarquement, rappelant sa politique de «tolérance zéro» et la menace de poursuites judiciaires pour toute importation non autorisée. Pour justifier ce revirement, les autorités ont invoqué le cas de force majeure et des impératifs humanitaires liés au bien-être animal, donnant gain de cause à l'importateur après trois semaines de bras de fer.

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Toutefois, deux documents essentiels manquent à l'appel : l'attestation écrite du vétérinaire qu'exige la loi, et le texte de l'avis juridique justifiant l'entrée du navire au port. Le site de quarantaine retenu, de surcroît, n'est autre que les installations privées de la compagnie importatrice elle-même. Entre faits établis et zones d'ombre, cet article reconstitue le fil conducteur d'une décision que les autorités peinent, à ce jour, à justifier pleinement.

Un pays à haut risque sanitaire et une cargaison sans permis valide

La situation sanitaire animale au Mozambique subit une dégradation documentée. Selon le porte-parole du gouvernement mozambicain, cité par Club of Mozambique le 15 avril 2026, le pays a enregistré 542 foyers de maladies animales en 2025, contre 332 en 2024 -- une hausse de 63 %, entraînant la mort de quelque 25 000 bovins. La fièvre aphteuse, virus hautement contagieux qui touche les animaux à sabots fendus, y figure au premier rang des menaces, aux côtés de la fièvre de la vallée du Rift. C'est ce contexte qui a justifié l'exclusion du Mozambique de la liste des pays autorisés à exporter du bétail vivant vers Maurice.

L'enjeu pour l'élevage mauricien est majeur. Le recensement agricole 2024 de Statistics Mauritius évalue le troupeau national exposé -- animaux à sabots fendus -- à 5 000 bovins, 6 000 ovins, 28 000 caprins et 25 000 porcins. Par ailleurs, les informations obtenues font voir que la population des cervidés est estimée à 60 000 têtes, portant la population totale présente sur l'île à environ 124 000 têtes, excluant les sangliers. Les 547 bovins débarqués ne représentent donc que 0,4 % de ce total. Étant donné que le virus se propage indépendamment de leur nombre, c'est l'ensemble des animaux locaux à sabots fendus qui se retrouve exposé dès lors qu'un unique lot non certifié franchit la frontière sanitaire.

En autorisant le débarquement de ces animaux originaires d'un pays au statut sanitaire précaire et dépourvus de tout protocole de quarantaine avant embarquement, le gouvernement expose ce troupeau local de 124 000 têtes à un risque que nul, à ce jour, ne permet d'écarter.

L'analyse des documents de la société importatrice, Ubora Ventures Ltd, publiée par Scoop.mu, révèle d'importantes divergences. En début d'année, la compagnie disposait de deux permis en règle : le premier, du 3 février, pour 900 bovins d'Afrique du Sud, expiré le 3 mars sans avoir été utilisé ; le second, du 2 avril, pour 700 bovins de Namibie, également inutilisé. Interrogées par la division des services vétérinaires (DVS) sur cette seconde opération, les autorités namibiennes ont affirmé n'avoir jamais reçu de demande de certificat international de la part d'Ubora Ventures. Les autorités sud-africaines, quant à elles, ont nié tout transfert de bovins de la société vers le Mozambique. Aucun de ces permis ne couvrait donc le Mozambique -- point de départ réel de la cargaison.

De la Guinée à Maurice : un itinéraire contredit par la logistique maritime

La version officielle d'Ubora Ventures Ltd soutient que les animaux embarqués à Maputo étaient destinés à un acheteur de la Guinée-Conakry, qui aurait annulé subitement sa commande, alors que le bétail était déjà à bord. Faute d'alternative, l'importateur affirme avoir dévié sa route vers Maurice. À ce jour, aucun contrat, avis d'annulation ou identité de l'acheteur présumé n'a pu être vérifié.

Afin d'obtenir une vision plus claire de cette situation confuse, une analyse de la problématique logistique s'avère la plus adaptée. Selon les services vétérinaires mauriciens, cités par Scoop.mu, le trajet Maputo-Guinée-Conakry se fait entre 40 et 45 jours de navigation, contre 10 à 15 jours pour celui de Maputo-Maurice. Le navire Apex a quitté Maputo le 22 juin 2026, avec une arrivée prévue à Port-Louis vers le 12 juillet. Or, quinze jours seulement après le départ, l'équipage s'est déclaré en situation de détresse à proximité des eaux mauriciennes, invoquant un épuisement critique des réserves en eau, en fourrage et en carburant.

Cette chronologie ne prouve pas que Maurice constituait la destination réelle du navire depuis son départ de Maputo. En revanche, elle établit que les stocks de première nécessité embarqués n'étaient pas suffisants pour une traversée de 45 jours vers la Guinée, remettant ainsi en question la version de la route initiale annoncée.

Chronologie d'un bras de fer de trois semaines

L'arrivée du navire dans les eaux mauriciennes n'a pas pris de court les services techniques locaux. Dès le 12 juin 2026, la DVS consigne, selon Scoop.mu, une main courante au poste de police de Moka (OB no 3095/2026), après avoir appris qu'une cargaison en provenance de Maputo risquait de changer de cap vers Maurice. Le 19 juin, une circulaire de la Senior Chief Executive du ministère de l'Agro-industrie rappelle qu'une précédente tentative de la même compagnie d'importer des animaux depuis Maputo, pour la fête d'Eid-ul-Adha, avait été bloquée à la suite de la coopération bilatérale entre les services vétérinaires des deux pays.

Le 1eᣴ juillet 2026, le ministère publie son communiqué officiel -- Potential Unauthorised Importation of Cattle into Mauritius, relayé par le Government Information Service et Défi Média -- interdisant le débarquement de la cargaison et ordonnant à la Mauritius Ports Authority, à la Mauritius Revenue Authority et à la National Coast Guard d'empêcher l'entrée du navire, sous peine de poursuites. Le ministre Arvin Boolell y réaffirme sa politique de «tolérance zéro».

Dès le 3 juillet, des sources internes de la DVS confient à Scoop.mu que la stratégie de l'importateur reposerait précisément sur l'argument du bien-être animal pour forcer l'accès au port. Le lendemain, 4 juillet, le navire est arraisonné à 300 kilomètres des côtes ; le capitaine refuse l'ordre de rebrousser chemin, invoquant le droit maritime international et une situation de détresse.

C'est exactement le motif qu'avaient avancé les sources de Scoop.mu la veille. Après l'annonce de la mort d'un premier bovin, le 9 juillet, le Conseil des ministres autorise officiellement, le 10 juillet 2026, le débarquement de la cargaison en invoquant le cas de force majeure ; celui-ci se tient le 15 juillet 2026.

L'affaire des bovins du Mozambique soulève la question de l'arbitrage entre priorités de biosécurité nationale et obligations du droit maritime. En validant ce débarquement, les autorités mettent en balance la protection d'un troupeau national de 124 000 animaux à sabots fendus et la gestion d'une cargaison d'un demi-millier de têtes en détresse. Cette dérogation aux protocoles sanitaires en vigueur illustre une situation où l'urgence logistique invoquée par l'importateur semble avoir pris le pas sur l'application stricte des barrières sanitaires de l'élevage local -- sans que cela permette, en l'état, de conclure à une intention délibérée.

Le droit de la mer contre la biosécurité

Le 22 juillet, lors d'une conférence de presse relayée par le Government Information Service, Channelnews.mu et Défi Média, le ministre de l'Agro-industrie a invoqué la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, affirmant que le State Law Office (SLO) avait conclu à l'impossibilité légale de refuser l'accès aux eaux territoriales à un navire en détresse. Cette description de l'avis du SLO reste, à ce jour, celle du ministre lui-même : aucun document n'a été rendu public de façon indépendante.

Ce cas contraste avec les précédents sanitaires internationaux. En mai 2026, le navire de croisière MV Hondius, touché par une épidémie mortelle de hantavirus, s'est vu refuser l'accès aux ports du Cap-Vert et des îles Canaries au nom de la protection des populations. L'autorisation d'accoster en Espagne n'avait été obtenue qu'à la suite d'une décision publique, motivée et endossée par une autorité sanitaire nommée. Pour les bovins du Mozambique, l'absence de transparence sur les avis officiels maintient une ambiguïté institutionnelle.

Sur le plan légal, l'Animal Diseases Act de 1925 est strict. Son article 6 interdit tout débarquement sans le certificat écrit d'un vétérinaire officiel attestant que les animaux sont indemnes de maladie. Si l'article 17 accorde un pouvoir réglementaire au ministre, la loi ne prévoit aucun mécanisme permettant au Conseil des ministres de passer outre l'avis technique écrit des services vétérinaires. Or, aucune déclaration écrite du Directeur des Services Agricoles n'a été publiée à ce jour pour accompagner cette autorisation.

Une quarantaine privée et des analyses en suspens

Le protocole officiel prévoit un débarquement encadré : camions spécialisés, désinfection, transport direct vers le centre de quarantaine. Ce centre se trouve à La Chaumière, à Bambous -- sur les installations propres d'Ubora Ventures Ltd, l'importateur de la cargaison. Le transport routier sur une distance d'environ 10 kilomètres, en zone habitée, représente déjà une menace d'exposition par aérosol. La garde d'une cargaison à risque a ainsi été confiée à la partie ayant le plus intérêt à sa libération rapide, sous la supervision nominale des services publics compétents.

Au niveau sanitaire, selon Arvin Boolell le 22 juillet 2026, les premiers tests ont révélé la présence de «carrier antibodies» (anticorps de portage). Cette détection signale une exposition passée au virus -- ou une vaccination -- mais ne valide pas, à elle seule, un portage actif. Pour lever le doute, un second lot de prélèvements devait être envoyé à l'Institut vétérinaire d'Onderstepoort, en Afrique du Sud, laboratoire de référence pour la fièvre aphteuse. Or, au 11 août 2026, trois semaines après le débarquement, l'importateur n'avait toujours pas expédié ces échantillons, malgré son engagement du 10 juillet d'en assumer les frais. Arvin Boolell a alors fait état des poursuites judiciaires. À ce jour, aucune information officielle n'est venue confirmer l'envoi des prélèvements ni la publication de résultats, laissant le statut sanitaire du cheptel importé dans l'inconnu.

Rodrigues, ou la rigueur que le Mozambique n'a pas connue

Maurice et Rodrigues ont déjà connu la fièvre aphteuse à deux reprises, en 2016 et en 2021, avec l'abattage de centaines d'animaux et un gel strict des mouvements de bétail entre les deux îles. Le protocole de reprise, validé en Conseil des ministres le 14 janvier 2022, impose toujours aux éleveurs rodriguais des critères stricts : identification, dépistage sérologique négatif et certificat vétérinaire avant tout transfert vers l'abattoir -- pour des animaux qui, eux, n'avaient jamais quitté le territoire national.

Cette comparaison ne permet pas de conclure à une discrimination juridique : les régimes et les circonstances ne sont pas identiques. Elle fixe néanmoins un étalon, celui de la rigueur que l'État a démontré savoir appliquer à son propre cheptel lorsqu'il l'a jugé nécessaire. En revanche, une cargaison provenant d'un pays ayant perdu près de 25 000 bovins, infectés par la fièvre aphteuse en 2025, n'a, en comparaison, pas été soumise à des règles impératives avant son débarquement.

Conclusion

Trois faits majeurs résistent aux explications données jusqu'ici. La DVS avait anticipé la situation et refusé, dès le mois de juin 2026, l'entrée du navire au port, faute de permis et en raison du risque sanitaire mozambicain. La version de l'incident commercial guinéen ne repose sur aucune pièce vérifiable et se heurte à une chronologie de navigation incompatible avec la destination annoncée. Enfin, l'urgence invoquée pour renverser la décision politique de départ avait été anticipée par des sources internes à la DVS bien avant qu'elle ne se matérialise.

Si le risque sanitaire réel pour le cheptel local reste en suspens, faute d'analyses publiées du laboratoire d'Onderstepoort, cette affaire met en lumière une obligation de preuve et de transparence que les autorités n'ont pas encore pleinement remplie. Une dérogation légale ne vaut que par la solidité et la publicité des documents administratifs qui la fondent.

En l'absence de ces pièces essentielles, les zones d'ombre entourant cette importation du Mozambique continuent d'alimenter une méfiance légitime au sein de la filière et de la population.