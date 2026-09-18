Afrique: Football - CAN 2027 - Un gardien et un buteur renforcent les Barea

Le sélectionneur Corentin Martins a publié hier la liste des vingt-cinq Barea qui affronteront les Super Eagles nigérians et les Taifa Stars tanzaniens lors des deux premières journées qualificatives à la CAN.

Timide remaniement. Le sélectionneur Corentin Da Silva Martins a dévoilé hier, sur la page Facebook de la Fédération malgache de football, la liste des vingt-cinq Barea qui joueront les deux premières journées des qualifications à la Coupe d'Afrique des nations en 2027.

Le technicien franco-portugais a sollicité deux nouveaux pensionnaires. Il a renforcé le compartiment des attaquants en injectant un numéro neuf, en la personne de Roman Ferber, qui joue au FC Atert Bissen, club luxembourgeois de division nationale.

Roman, âgé de 33 ans et qui mesure 1,90 m, est l'un des meilleurs buteurs de son club avec 21 réalisations sur 22 matchs disputés la saison dernière. Son équipe occupe la 7e place après la 8e journée du championnat luxembourgeois, enregistrant cinq victoires et trois défaites. Le sélectionneur a également appelé le portier de l'ESTAC Troyes, un natif de La Réunion, Zacharie Ludovic Boucher, âgé de 34 ans et mesurant 1,80 m.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Premier test

Zacharie est un ancien pensionnaire du Havre AC (2011-14), de Toulouse FC (2014-15), de l'AJ Auxerre (2015-2020), d'Angers (2018-19), du club grec Aris Salonique (2020-21) et du SC Bastia (2022-24), avant de rejoindre l'ESTAC Troyes. Zacharie faisait partie des équipes de France U16 jusqu'aux U20 ainsi que de l'équipe Espoirs. Zacharie remplace ainsi le gardien de but du Blagnac FC, Ilam Djaliane, qui a fait un passage éclair au sein de la sélection en tant que remplaçant lors du match amical contre les Marocains en juin.

Trois joueurs locaux ont, de leur côté, confirmé leur place au sein de la sélection, en l'occurrence les deux défenseurs du Disciples FC, Rado Rabemanantsoa et Bono Rabearivelo, ainsi que le défenseur de l'Elgeco Plus, Tony Randriamanampisoa. Versé dans le groupe L, Madagascar débutera la première journée contre le Nigéria, le vendredi 25 septembre, au stade international Godswill Akpabio, dans la ville d'Uyo, au Nigéria. À la deuxième journée, les Barea recevront les Taifa Stars tanzaniens au Maroc, au stade d'honneur de Meknès, le mardi 29 septembre.

Effet boomerang sur Zacharie Boucher

Buzz d'entrée ! Le nouveau gardien de but sollicité par le sélectionneur Corentin Martins, Zacharie Boucher, a été fortement critiqué par les passionnés du football malgache, les fans des Barea et aussi par d'anciens internationaux, comme le Barea Voavy Paulin, quart de finaliste à la CAN en Égypte en 2019. Zacharie avait refusé, en public et par voie de presse, il y a huit ans, de rejoindre la sélection. "Je suis Français. Je n'ai jamais été malgache (...) Il n'a qu'à voir mon passeport. Depuis, c'était français. Si le sélectionneur m'appelle, c'est non", tel était l'extrait de sa déclaration dans un journal français de référence, qui a choqué plus d'un depuis hier.