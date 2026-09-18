Afrique: Basketball 3X3 - Les Ankoay débloquent leur compteur

Malgré leur victoire nette et claire face au Tonga et une prestation solide contre l'Espagne, les Ankoay s'inclinent une nouvelle fois et quittent Wuhan avec regret.

Les Ankoay filles U23 ont marqué des points pour leur campagne mondiale de Wuhan, Chine. Opposée au Tonga pour son troisième match, la sélection malgache a rapidement imposé son rythme pour s'imposer 21-13. Quelques heures plus tard, les Ankoay ont livré une prestation solide face à l'Espagne, l'une des nations annoncées parmi les favorites, ne s'inclinant que de trois points (14-17).

Les deux sorties du 17 septembre ont ainsi confirmé les qualités des Ankoay, portées par une attaque efficace et une présence importante de Koloina et de Justine, alias Jaast, aux rebonds.

Dans le premier match contre Tonga, Mianjasoa Koloina Rakotonirina a été la principale arme offensive malgache avec 9 points, auxquels elle a ajouté 6 rebonds. Elle a été épaulée par Taratra Ramahatra, auteure de 6 points et 2 rebonds, tandis qu'Elinah Rafarasoa a apporté 3 points et 1 rebond. Justine Etienne Rahariarivony, alias Jaast, a inscrit, pour sa part, 3 points et capté 4 rebonds.

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Les Ankoay ont affiché une adresse de près de 46 %, avec 13 tirs réussis sur 28 tentatives, ainsi que 9 lancers francs réussis sur 13. Le score final de 21-13 témoigne de la maîtrise malgache tout au long de la rencontre.

Face à l'Espagne, Madagascar a longtemps fait jeu égal en revenant à 10 partout. Les Ankoay ont finalement cédé dans les 40 dernières secondes en s'inclinant 14-17. Malgré cette défaite, la sélection malgache a livré une prestation solide, sans jamais être dépassée dans le contenu du match.

Regret

Face à l'Espagne, Madagascar a capté 13 rebonds, exactement comme l'Espagne, et a affiché une meilleure efficacité au tir de 0,64 contre 0,52. Les Malgaches ont également obtenu davantage de lancers francs, avec 8 réussites sur 12, alors que l'Espagne n'en a converti aucun sur deux. La différence s'est davantage dessinée dans la capacité à multiplier les possessions et à exploiter les opportunités offensives.

L'Espagne a inscrit 17 points avec une répartition équilibrée entre Jana Nogués Martín (4), Elena Moreno (5), Irene Broncano (3) et Elena Rodríguez Domínguez (5). Côté malgache, Koloina Rakotonirina a encore porté l'attaque avec 7 points et 6 rebonds. Taratrinaina Murielle Erica a ajouté 4 points et 1 rebond, tandis que Justine Etienne Rahariarivony a inscrit 3 points.

« Les Ankoay n'ont pas été écrasées par le statut de leur adversaire. Après avoir franchi l'obstacle tongien, elles ont abordé l'Espagne avec suffisamment de maîtrise pour rester au contact jusqu'au bout. Le 14-17 final ressemble moins à une rupture qu'à une bataille décidée dans les détails», confie Ernest Nambinintsoa, supporter des Ankoay filles.

La défaite par forfait contre la Lettonie et l'échec face à l'Ouganda lors de la première journée n'ont engendré que du regret. Une victoire contre l'Ouganda dès la première journée, si la délégation avait pu rejoindre Wuhan à temps, aurait pu changer la donne.