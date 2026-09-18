Madagascar: Mahajanga - Le fokonolona conteste le nouveau chef fokontany

Une contestation oppose une partie du fokonolona au nouveau chef fokontany à Aranta. La passation entre l'ancien chef et le nouveau responsable devait se dérouler mercredi après-midi à 16 h au bureau du fokontany.

Des habitants se sont opposés à l'installation de Jean-Noël Rasolomonenjanahary et de son équipe. Des éléments de l'EMMO-Sécurité sont intervenus afin d'éviter que la situation ne dégénère.

« Nous ne voulons pas de cet inconnu. On a besoin d'une élection et laissez les habitants choisir, respectez notre choix. Nous demandons au préfet de Mahajanga de descendre dans le fokontany », ont déclaré des habitants.

Le chef fokontany d'Aranta, Jinoro Velomanana Ferdinand, a été nommé directeur régional de la Jeunesse et des Sports dans la région Melaky à la suite du Conseil des ministres du 10 juin dernier.

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Un membre du comité lui a succédé à cette fonction jusqu'à mercredi dernier.

« Je suis nommé et désigné par arrêté et je suis venu pour exécuter la décision. La passation a été perturbée par des individus. Les perturbateurs sont des partisans de l'ancien régime et c'est normal qu'ils contestent. Je ne suis pas venu pour créer le désordre, au contraire, je viens pour contribuer au développement du fokontany. J'étais accompagné de mon équipe et des sojabe », a expliqué le nouveau chef fokontany.

Il n'a toutefois pas pu accéder à son bureau. La suite de la procédure dépend désormais de l'intervention de la préfecture de Mahajanga.

Nomination transitoire

Selon le dernier arrêté du ministère de tutelle, les chefs fokontany font actuellement l'objet d'une nomination transitoire par l'administration, en attendant la concertation nationale sur les réformes institutionnelles.

Les membres du comité du fokontany sont nommés par arrêté de l'autorité administrative compétente, à savoir le chef du district ou le préfet.

Le chef fokontany est choisi en priorité parmi les agents de l'État résidant dans la localité. À défaut, il est choisi parmi les résidents sachant lire, écrire et capables d'assurer l'administration de la base.

Les responsables de plusieurs des vingt-six fokontany de la commune urbaine de Mahajanga ont récemment été renouvelés.

La nomination de nouveaux chefs fokontany à Mahajanga Be, Mahavoky Atsimo ainsi qu'à Mangarivotra s'est également déroulée récemment à Mahajanga.