Madagascar: Androndra - Deux cousins tués dans des circonstances suspectes

Deux cousins de 22 et 25 ans, portés disparus depuis le 11 septembre, ont été retrouvés morts dans les eaux de l'Ikopa. Leurs familles évoquent une mort suspecte.

Une famille est plongée dans un profond deuil à Androndra Ampamantanana. Deux jeunes hommes, âgés de 22 et 25 ans, encore dans la force de l'âge et à l'aube de leur jeunesse, ont été fauchés. Ils sont morts tragiquement, victimes des violences d'autrui. Selon les informations rapportées, les deux hommes auraient été tués avant que leurs corps ne soient jetés dans les eaux de l'Ikopa, à Tanjombato.

Le corps de l'un a été découvert mardi en fin d'après-midi, tandis que celui du second a été retrouvé mercredi à midi.

Tiavina et Tahiry, les deux victimes, étaient les enfants de deux soeurs et étaient tous deux les derniers-nés de leur famille. Les deux mères, Virginie Razafindramihaja, mère de Tiavina, et Lalao Justine Razaiarisoa, mère de Tahiry, tentent de trouver la force de surmonter cette profonde épreuve. Lors de notre entretien hier, la douleur causée par la perte de leurs enfants se lisait sur le visage des deux soeurs.

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Il est à rappeler que Tiavina et Tahiry avaient disparu depuis le vendredi 11 septembre et n'étaient plus rentrés chez eux. Des avis de recherche avaient été lancés. Leurs corps ont finalement été retrouvés dans l'eau, mardi et mercredi derniers.

Même tombe

« Je gardais encore l'espoir de le revoir, je pensais que mon fils était toujours quelque part. Au bout d'un certain temps, j'ai commencé à perdre espoir, car je pensais à ces personnes portées disparues que l'on retrouve mortes. Je me demandais si mon fils avait lui aussi connu le même sort. C'est malheureusement ce qui s'est passé », témoigne la mère de Tiavina.

« C'est Tiavina qui a été retrouvé mort le premier, dans l'eau. Je me suis encore dit que Tahiry avait peut-être réussi à sortir de l'eau, que quelqu'un l'avait secouru et qu'il était encore en vie quelque part. Mais lui aussi a été retrouvé mort. C'était mon dernier fils. Il était encore étudiant et économisait de l'argent pour poursuivre ses études. Il tenait énormément à cet argent qu'il avait mis de côté. Il était parfois un peu réticent lorsqu'on lui en demandait, mais il lui arrivait de dire :

Vous ne savez pas que cet argent pourrait finalement vous revenir à vous aussi. Maintenant qu'il est parti, il a effectivement cessé de mettre cet argent de côté », raconte à son tour la mère de Tahiry.

Les dépouilles des deux jeunes hommes, cousins et fils de deux soeurs, veillent désormais dans leur maison d'Androndra Ampamantanana. Ils seront également inhumés dans une même tombe. « La raison pour laquelle nous avons décidé de les mettre dans une seule tombe est qu'ils étaient toujours ensemble. Le malheur les a frappés ensemble, alors autant ne pas les séparer et les réunir dans une même tombe », explique encore la mère de Tahiry.