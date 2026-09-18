Madagascar: Connexion maritime - UAFL Express passe à Toamasina

Le paysage maritime malgache s'agrandit. Un cargo polyvalent de transport de charges lourdes, UAFL Express, est entré au port de Toamasina le 16 septembre. « Cela marque l'ouverture d'une nouvelle connexion maritime pour Madagascar », selon la Société du port à gestion autonome de Toamasina (Spat). Cette compagnie basée à Dubaï et forte de 26 ans d'expertise s'impose comme un spécialiste des liaisons entre les îles de l'océan Indien, l'Afrique de l'Est, le Moyen-Orient et le sous-continent indien, jusqu'en Asie. Avant d'arriver à Toamasina, le navire est passé au port de Mutsamudu (Comores), Nacala (Mozambique), Moroni (Comores). UAFL transporte du fret, connecte les marchés et crée de nouvelles opportunités économiques.

Cette escale vient ainsi renforcer les connexions de Toamasina avec les marchés desservis par la compagnie. Elle offre, par ailleurs, de nouvelles possibilités pour le commerce maritime et les opérateurs économiques malgaches. En diversifiant ses partenaires maritimes, le Port de Toamasina renforce son statut de poumon économique de Madagascar et rapproche chaque jour un peu plus la Grande Île des dynamiques de la mondialisation.

Modernisation

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Ses services connectent les principaux centres commerciaux et marchés émergents, grâce à une combinaison de lignes régulières de conteneurs, de capacités de transport de marchandises diverses et de solutions logistiques sur mesure. En accostant à Toamasina, UAFL étend son réseau. Il continue de le développer.

L'arrivée de ce nouvel acteur vient confirmer les efforts colossaux de modernisation des infrastructures portuaires de la côte Est malgache. L'extension récente des capacités du port permet de rassurer les compagnies internationales quant à la fluidité, la sécurité et la rapidité des opérations de manutention.