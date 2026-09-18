Madagascar: Éducation - L'école devient un terrain d'action sociale

Les Amis de l'EPP Ambohitrarahaba poursuivent leur soutien aux élèves. Depuis 2001, l'association intervient au sein de l'établissement à travers différentes aides. Fournitures scolaires, soutien aux élèves méritants, appui alimentaire et interventions sanitaires figurent parmi les actions menées au fil des années.

« L'association nous accompagne chaque année et son soutien a un réel impact sur la vie de l'école », témoigne Maherimalaina Randriamboavonjy, directeur de l'EPP Ambohitrarahaba.

Cette année, l'association poursuit son appui en allouant 40 millions d'ariary à l'établissement. Les élèves ne sont pas les seuls concernés. Des équipements et certains travaux ont également été réalisés au fil des années. Une attention particulière est aussi accordée aux résultats scolaires. Des élèves méritants bénéficient d'un soutien en fonction de leurs performances. Cette année, l'établissement a enregistré 100 % de réussite au CEPE. Un résultat qui concerne les élèves présentés à l'examen, sans qu'il soit possible de l'attribuer à la seule action de l'association.

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Les interventions s'inscrivent dans la durée. Depuis les premières actions en 2001, Les Amis de l'EPP Ambohitrarahaba poursuivent leur appui auprès des élèves et de l'établissement. En 2026, le soutien se traduit notamment par cette enveloppe de 40 millions d'ariary et par les aides destinées aux élèves.