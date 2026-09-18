Afrique: Football - Projet BKM - De nouveaux talents sur les traces de Behaja Randriamalala

Tremplin pour une carrière internationale. Le projet « Baolina Kitra Manatafita », initié par Kintana Academy et le Jet Kintana, reprend trois ans plus tard après le premier essai en 2023. Une série de détection de jeunes dans plusieurs régions de l'île avait abouti à une sélection de cinq talents, effectuée par des agents recruteurs internationaux. L'un d'eux, l'ancien milieu de Jet Kintana, Behaja Randriamalala, prêté par Fosa Juniors FC, avait pu s'envoler pour signer au club tunisien, US Monastir. Il est actuellement appelé pour la troisième fois à former les Barea en vue des matchs contre le Nigeria et la Tanzanie comptant pour les deux premières journées des qualifications à la CAN 2027.

Le projet BKM organisera la phase finale de la deuxième édition du tournoi de détection « Youth Football Trophy International», dédié aux moins de 18 ans, du 2 au 6 novembre au stade annexe Barea à Mahamasina. Une équipe d'agents recruteurs agréés par la FIFA, dirigée par Wassim Gharmoul, assurera la sélection finale. Des tournois entre écoles de football se dérouleront à partir de ce week-end sur six grandes villes du pays, dont Toliara, Morondava, Fianarantsoa, Antsirabe, Mahajanga et Antsiranana.

Les deux équipes finalistes de chaque ville ainsi que la sélection de la capitale disputeront la phase finale. « Les joueurs sélectionnés pourraient rejoindre de suite leur nouveau club en Europe ou en Afrique du Nord ou aussi être prêtés par des clubs élite du pays en attendant leur départ pour une carrière internationale », souligne Jocelyn Ralambo, secrétaire général du projet BKM.