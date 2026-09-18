Madagascar: It university - Des étudiants accompagnés vers l'entrepreneuriat

18 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Des étudiants sont poussés à entreprendre. À l'IT University Andoharanofotsy, où l'enseignement de l'informatique a toujours été solide, une nouvelle spécialisation a été ajoutée à ses offres de formation. « Ces étudiants, porteurs de projets, sont formés pour créer et diriger des entreprises », a indiqué Olivier Robinson, recteur de l'IT University, hier, lors de la cérémonie d'inauguration du Digital Leadership et Administration, qui entre dans le cadre du lancement des célébrations du 15e anniversaire de l'établissement.

Un partenariat avec le ministère de l'Industrie a été signé dans le cadre de cet accompagnement des étudiants à l'entrepreneuriat. « Les sortants de cette formation vont gérer et diriger des entreprises. Cette démarche est en totale adéquation avec la réalité économique et industrielle de Madagascar», poursuit la source.

Ce projet débute avec quelques secteurs ciblés : l'agriculture et l'élevage en premier lieu, puis l'exploitation des ressources minières, la gestion des richesses, et enfin l'exportation et le commerce international.

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Des étudiants recevront, par ailleurs, des appuis financiers, grâce au partenariat de l'université avec des banques. « Il y a des offres de soutien de leur part pour les meilleurs projets, afin qu'ils disposent également d'un financement pour lancer leur activité », informe le recteur.

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