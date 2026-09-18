Afrique: JIOI 2027 - La course contre la montre lancée

Le compte à rebours est désormais lancé. À dix mois des Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI) 2027, les Comores sont appelées à accélérer leurs préparatifs. Mohamed Issimaila, président de la Commission des Jeux, tire la sonnette d'alarme et appelle, selon une alerte parue dans le flash de La Gazette des Comores paru le 17 septembre, à une mobilisation urgente des partenaires bilatéraux.

L'enjeu est de taille pour l'archipel, qui doit accueillir les délégations et les compétitions dans un contexte marqué par d'importants défis structurels.

Double défi

Les difficultés d'approvisionnement en eau et en électricité, auxquelles s'ajoute un réseau de transport encore limité, figurent parmi les principales préoccupations des habitants et des organisateurs.

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Sur le terrain, plusieurs projets liés aux Jeux avancent néanmoins, notamment le village destiné aux athlètes ainsi que des équipements sportifs. Reste à savoir si le calendrier permettra de livrer l'ensemble des infrastructures dans les délais impartis.

À l'approche de l'échéance, les JIOI 2027 apparaissent donc comme un double défi : réussir un grand rendez-vous sportif régional tout en répondant aux attentes quotidiennes d'une population qui espère notamment retrouver un accès régulier à l'eau courante.