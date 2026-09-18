Afrique: JIOI 2027 - La course contre la montre lancée

18 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

Le compte à rebours est désormais lancé. À dix mois des Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI) 2027, les Comores sont appelées à accélérer leurs préparatifs. Mohamed Issimaila, président de la Commission des Jeux, tire la sonnette d'alarme et appelle, selon une alerte parue dans le flash de La Gazette des Comores paru le 17 septembre, à une mobilisation urgente des partenaires bilatéraux.

L'enjeu est de taille pour l'archipel, qui doit accueillir les délégations et les compétitions dans un contexte marqué par d'importants défis structurels.

Double défi

Les difficultés d'approvisionnement en eau et en électricité, auxquelles s'ajoute un réseau de transport encore limité, figurent parmi les principales préoccupations des habitants et des organisateurs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sur le terrain, plusieurs projets liés aux Jeux avancent néanmoins, notamment le village destiné aux athlètes ainsi que des équipements sportifs. Reste à savoir si le calendrier permettra de livrer l'ensemble des infrastructures dans les délais impartis.

À l'approche de l'échéance, les JIOI 2027 apparaissent donc comme un double défi : réussir un grand rendez-vous sportif régional tout en répondant aux attentes quotidiennes d'une population qui espère notamment retrouver un accès régulier à l'eau courante.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.