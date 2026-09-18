Madagascar: Pétanque - Masters finale - Yves et Zigle éliminés après les deux parties

18 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Privés de sacre. Les stars malgaches évoluant au club de Décines, Yves Sedrick Rakotoarisoa et Jean François Daniel Rakotondrainibe, alias « Zigle », renforcés par le Sénégalais N'Diaye Fara et le Béninois Marcel Gbetable, ont été les premiers éliminés hier au Final Four de la 27e édition du Masters de pétanque à L'Île-Rousse, en Corse. L'équipe des Étoiles du Sud, constituée par Zigle en pointe, Yves en milieu et Fara en tir, s'est inclinée à sens unique sur un score fleuve de 1 à 13 devant la Dream Team de Philippe Suchaud, Philippe Quintais et Henri Lacroix lors de la première partie. Les Philippe ont été irréprochables en tir comme en pointe.

La sélection africaine a enchaîné une deuxième défaite contre l'équipe de Dylan Rocher, Diego Rizzi, Stéphane Robineau et Jean-Michel Puccinelli, 3-13 lors de la deuxième partie. L'équipe africaine a ainsi plié bagages précocement après la double défaite et n'a même pas pu disputer les barrages. Le rêve de décrocher le sacre après la défaite malgache en finale de la précédente édition a été brisé d'entrée lors de l'étape finale hier.

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