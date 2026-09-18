Madagascar: Basketball 5X5 - Jap Mada, NBE et AST passent avec autorité

18 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

La phase à élimination directe commence sur les chapeaux de roues au sommet national de basketball de la catégorie U18 filles et garçons à Toliara. Parmi les équipes qui ont particulièrement marqué cette journée chez les garçons en huitième de finale, Jap Mada Alaotra-Mangoro s'est distingué face à l'USJFM Atsimo Andrefana. La formation de l'Alaotra-Mangoro a pris le dessus sur son adversaire sur le score de 80-65, au terme d'une rencontre où elle a su faire la différence offensivement. Une victoire qui permet à Jap Mada de poursuivre sereinement son parcours vers les quarts de finale.

NBE Analamanga a également fait forte impression. Opposés à Pintade d'Amoron'i Mania, les basketteurs d'Analamanga se sont imposés avec une marge confortable de 71-51. Sérieux dans le jeu et efficaces au tableau d'affichage, NBE a rapidement pris les commandes avant de conserver son avantage jusqu'au coup de sifflet final. Les garçons de NBE rejoignent ainsi le tour suivant avec un capital de confiance intéressant.

De son côté, AST Analamanga a réalisé l'un des succès les plus larges de ces huitièmes. Les jeunes joueurs d'AST ont largement dominé JBM de Menabe, 77-34, soit 43 points d'écart. Une démonstration qui traduit la maîtrise de la formation d'Analamanga, particulièrement efficace dans les deux secteurs du jeu avec le jeune Ankoay Khenyo Raherivolaniaina qui a pris part à l'Afrobasket U18 d'Abidjan au mois d'août.

Les autres rencontres ont également permis de dégager les premiers qualifiés pour les quarts de finale. FBCS en provenance de Sava a battu ASVS d'Ihorombe 88-61, tandis que Fandrasa de la Haute Matsiatra s'est imposé devant BCTM Atsimo Andrefana 75-55. Play4 Mada Atsimo Andrefana a pris le dessus sur EBF Haute Matsiatra 57-40, et SBC Vakinakaratra a éliminé AS Monfort Amoron'i Mania 55-41. Le dernier match, ASE et AKBB, est encore en cours au moment où nous mettons sous presse.

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